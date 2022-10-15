وزير خارجية الهند يزور مقابر الكومنولث بمصر الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أكتوبر 2022 01:35 مساءً - زار ووزير خارجية الهند دكتور سوبرامانيام جايشانكار، مقابر الكومنولث بمصر الجديدة في القاهرة، صباح اليوم السبت، وذلك تكريما ذكرى الجنود الهنود برفقته وفد دبلوماسي وعسكري رفيع المستوى.

وأكد وزير الخارجية الهندي ان الجنود الهنود قدموا تضحيات في جميع أنحاء العالم من أجل خدمة الإنسانية، وإنهم مصدر إلهام لنا ونحن نسعى جاهدين لإرساء نظام عالمي أكثر حداثة وعدالة حد قوله.

كما التقي وزير الخارجية الهندي بعدد من الدبلوماسيين والسياسيين من بينهم السفير محمد عرابي وزير الخارجية الاسبق والسفير الهندي بمصر فور وصوله القاهرة .

بدأ اليوم بتكريم بابو في حديقة الحرية الشهيرة بالقاهرة والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بقضية الحرية.

‏أتمنى أن تستمر رسالته في إلهام العالم من أجل السعي لتحقيق العدالة والمساواة للجميع.