جلسة مباحثات موسعة بين وزيرى خارجية مصر والهند

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أكتوبر 2022 01:35 مساءً - عقد وزيري خارجية مصر والهند، مباحثات موسعة بين تتناول كافة جوانب العلاقات الثنائية، وتبادل الرؤى تجاه الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.

واستقبل وزير الخارجية سامح شكرى، السبت، جلسة مباحثات مع الدكتور سوبرامانيام جايشاكنار وزير خارجية الهند، الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة، بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عبر حسابه الرسمي على تويتر.

ويتناول الجانبان ، خلال اللقاء الذي يعقد بمقر وزارة الخارجية، العلاقات المصرية- الهندية وسبل تعزيزها في شتى المجالات إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية الآنية.

ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام المباحثات.