رئيس أركان القوات المسلحة يشهد بيانا عمليا لمنظومة التأمين الكيميائى (صور)

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بدأ البيان بكلمة اللواء أ ح طارق الشاذلى قائد المنطقة المركزية العسكرية، أكد خلالها على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحديث كافة أسلحتها وتخصصاتها وأن رجال المنطقة المركزية العسكرية سيظلوا محافظين على الاستعداد القتالى العالى بما يمكنهم من تحقيق كافة المهام التى توكل إليهم.
أعقب ذلك تنفيذ مراحل البيان العملى وعرض لملخص خطة تنفيذه، تلى ذلك التوجيه التكتيكى وأوضاع القوات داخل البيان والمرور على المعدات وفرض الموقف التكتيكى.
وفى نهاية البيان نقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لكافة العناصر المشاركة بالبيان، مشيداً بالأداء الراقى للعناصر المشاركة فى تنفيذ المهام، كما ناقش عدداً من القادة والضباط المشاركين بالبيان فى الأسلوب الأمثل لتنفيذ كافة إجراءات البيان، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم.
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