تقديم 62.7 ألف خدمة للمنتفعين من العيادات التخصصية بالغربية خلال أسبوعين

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، انتظام العمل بالـ200 عيادات تخصصية التى تم إطلاقها مطلع شهر أكتوبر الجارى فى 50 وحدة صحية بمحافظة الغربية، فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بالتوسع فى الخدمات الطبية، لتسهيل حصول المواطنين عليها.





وأوضح الدكتو حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن العيادات قدمت 62 ألفا و701 خدمة طبية للمواطنين، خلال الفترة من أول شهر أكتوبر الجارى وحتى أمس، مؤكدا متابعة وزير الصحة والسكان للمراحل التشغيلية والتجهيزات الخاصة بتلك العيادات؛ لتصبح نقطة الانطلاق لتنفيذها تباعا فى باقى المحافظات.

وأشار عبدالغفار، إلى أن العيادات تقدم خدماتها الطبية فى تخصصات "القلب، الأنف والأذن والحنجرة، العظام، الجراحة، الرمد، العلاج الطبيعى، النساء، الجلدية، الأسنان، الباطنة، طب وتنظيم الأسرة، الأطفال، غير القادرين"، إلى جانب خدمات الأشعات والتحاليل، حيث تم إجراء 13 ألفا و770 أشعة وتحليل للمنتفعين بخدمات العيادات خلال أول أسبوعين من بدء التشغيل.

ولفت إلى أن اختيار الوحدات الصحية التى يجرى إدخال خدمات العيادات بها يأتى وفقا لخرائط صحية ذات منهجية علمية، حيث تم إطلاق العيادات فى مراكز "السنطة، محلة أول، محلة ثان، طنطا أول، طنطا ثان، سمنود، كفر الزيات، قطور، بسيون، زفتى"، مؤكدا توافر الفرق الطبية والإدارية، فضلا عن توافر أرصدة من الأدوية والمستلزمات الطبية.