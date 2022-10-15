محافظ الجيزة: اختيار «شجرة بيتنا» سفيرا فى مسابقة المشروعات الذكية

جدة - نرمين السيد - تصريحات المحافظ جاءت خلال المؤتمر الذى نظمته محافظة القاهرة للإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات القاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة والقليوبية" والذى شهد حضور خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وعبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والسفير هشام بدر رئيس اللجنة التنظيمية ومنسق عام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والمهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومى.

وأكد محافظ الجيزة على تقييم كافة المشروعات التى تقدم بها المتسابقين بمحافظة الجيزة واختيار افضل 6 مشروعات حققت كافة المعايير المحددة، مؤكداً أنه قد تم اختيار مشروع (شجرة بيتنا) المقدم من الطالبة دنيا إبراهيم السعيد الخطيب ليكون سفيراً لمحافظة الجيزة وذلك ضمن مشروعات المبادرة والذى ينتمى إلى فئة مشروعات الزراعة الحضرية لتنمية ضواحى المدن والأحياء بالمحافظة من خلال زراعة الأسطح والذى يسهم فى زيادة المعروض من السلع الغذائية لخفض أسعارها إلى جانب توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة من خلال إشراك أهالى تلك المناطق بأعمال الزراعة وجنى ونقل المحاصيل والأعمال الصناعية القائمة عليها وإعادة التدوير مما يحسن من المستوى الإقتصادى لتلك الأسر.

وأشار محافظ الجيزة فى كلمته خلال المؤتمر، إلى أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتى أطلقتها الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ضمن استعدادات الدولة لاستضافة الدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

وأضاف محافظ الجيزة بأن الدولة المصرية تولى اهتماما بالغا بشؤون البيئة وخاصة قضية التغيرات المناخية وذلك من خلال اتخاذ عدد من الخطوات الجادة فى سبيل تقليل الملوثات البيئية والتوسع فى إنشاء مشروعات الطاقة البديلة كمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتقليل الاعتماد على مصادر الوقود الملوثة بهدف الحفاظ على البيئة؛ لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتحقيق التنمية المستدامة فى سياق تنفيذ رؤية مصر 2030، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأعرب محافظ الجيزة عن سعادته بتنظيم هذا المؤتمر الهام لتكريم المشروعات الفائزة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى الثلاث محافظات، كما حرص على تقديم الشكر إلى أصحاب الأفكار و المشروعات الفائزة على مستوى المحافظات المشاركة، مشيداً بالفائزين من محافظة الجيزة لإسهاماتهم المتميزة وأفكارهم الإبداعية التى من شأنها تحسين البيئة ودعم سبل المعالجة الصحية لمياه الصرف الصحى وإعادة تدوير المخلفات.

وفى كلمته تقدم خالد عبد العال محافظ القاهرة، بخالص الشكر والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على إطلاقه هذه المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء كما توجه بالشكر لرئيس مجلس الوزراء لرعايته للمبادرة .

كما أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة فى كلمته أنه يسعده أن يرحب بالحاضرين على أرض محافظة القاهرة وأن يشارك معهم اليوم فى مؤتمر إعلان المشروعات الفائزة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، لتكريم القائمين على هذه المشروعات بإجمالى 18 مشروعا بواقع 6 مشاريع لكل محافظة .

وأكد محافظ القاهرة، أن هذا المؤتمر يكتسب أهمية خاصة من حيث سياقه الزمنى، حيث تتوجه أنظار العالم إلى جمهورية مصر العربية التى تعتزم استضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP 27 خلال نوفمبر المقبل 2022.

وأضاف محافظ القاهرة أن مؤتمر اليوم يتميز بكونه متعلقاً بمبادرة مصرية رائدة على مستوى العالم جوهرها تحقيق مفهوم التنمية المستدامة للمناخ على المستويين الرسمى والشعبى وإشراك المواطنين والهيئات المختلفة فى طرح أفكار لمشروعات قابلة للتطبيق وذات بعد استثمارى.

وأضاف محافظ القاهرة، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مبادرة غير مسبوقة وتعبيراً عن الرؤية الصادقة لتحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية بمضمونها الشامل الذى يسعى لرفع معدلات النمو وتوفير مزيد من فرص العمل مع الأخذ فى الاعتبار حماية البيئة وتحسين نوعية العمل ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتحقيق الاستفادة الكاملة من الموارد المتاحة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه حرصاً من الدولة المصرية على المشاركة الفعالة فى دعم قضايا تغير المناخ على مستوى العالم فقد رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى بإستضافة مصر الدورة الـ 27 من مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر القادم بهدف العمل على تبادل المحادثات العالمية بشأن قضايا المناخ وأثره وإتاحة فرصة للنظر فى آثار وتداعيات التغيرات المناخية على العالم وبصفة خاصة على القارة الأفريقية.

وأكد محافظ القاهرة أن الاحتفال اليوم بالمشروعات الفائزة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية هو تتويج لجهود كبيرة بذلت خلال الأيام الماضية من جانب فرق العمل بالمحافظات والتى سارعت منذ اليوم الأول الى تعريف المواطنين بالمبادرة وأهدافها، مشيرًا إلى أنه تم بالقاهرة عقد أكثر من 40 لقاء تنوع ما بين ندوات ومحاضرات وورش عمل بالإضافة الى جهود التوعية بالتعاون مع الجهات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والوزارات المختلفة.

وأشاد محافظ القاهرة بكافة المشروعات الفائزة فى إطار المبادرة والتى يمكن أن تلعب دورًا فى ظل التغيرات المناخية وانعكاساتها الاقتصادية والصناعية المؤثرة التى تمس كافة الدول بما فيها مصر.

ولفت محافظ القاهرة إلى أن الجهود السابقة أثمرت العديد من النتائج الطيبة لمحافظة القاهرة الذين شاركوا بفاعلية كبيرة فى المبادرة، حيث بلغت المشروعات المقدمة 949 مشروعًا متنوعًا، منها 365 مشروع مكتمل ومستوفى لكافة معايير المبادرة موجهًا الشكر لشباب القاهرة المتميزين ولكل من شارك وساهم بفكرة جديدة لإنجاح هذه المبادرة موجهًا الشكر والتقدير لكل من وزارات التنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والخارجية ولجان التحكيم على جهودهم الداعمة لإنجاح المبادرة.

والمشروعات الفائزة بمحافظة القاهرة هى مشروع تشغيل وسائل نقل عام صديقة للبيئة وذكية الذى تقدمت بها هيئة النقل العام عن فئة المشروعات الكبرى، ومشروع تحويل سيارة ركوب ذات محرك احتراق داخلى إلى سيارة كهربية الذى تقدمت به كلية الهندسة بجامعة عين شمس عن فئة المشروعات المتوسطة، ومشروع تحويل بواقى الطعام إلى طاقة نقية عن فئة المشروعات الناشئة وريادة الأعمال، ومشروع تنظيف مياه النيل من المخلفات وإعادة تدويرها والذى تقدمت به جمعية الكشافة البحرية بالقاهرة عن فئة مبادرات ومشروعات غير هادفة للربح ، ومشروع مقدم من معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس عن فئة مشروعات المرأة.

وأعرب عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عن سعادته لتواجده على أرض محافظة القاهرة والمشاركة فى احتفالية تكريم أصحاب المشروعات الخضراء الذكية بإجمالى 18 مشروعا بواقع 6 مشروعات فائزة بكل محافظة من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، مشيدا بالمشروعات التى شاركت فى المبادرة لاختيار الأفضل منها طبقاً لاشتراطات اللجنة المنظمة واللوائح المقررة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أنه كان يتابع المبادرة منذ بدايتها، حيث تم اختيار أفضل 6 مشروعات من بين العديد من المشاريع التى تقدمت، إذ بلغ إجمالى عدد المشروعات المتقدمة من المحافظة (321) مشروعاً متنوعاً وتم اختيار (22) مشروعا مكتملاً للمواصفات وتم اختيار عدد (6) مشروعات للتصفية النهائية وهى مشروع تطوير منطقة العكرشة بمركز الخانكة فى فئة المشروعات الكبيرة، ومشروع إدارة وتشغيل معدات نقل التربة فى فئة المشروعات المتوسطة، ومشروع اكبسنى ضمن فئة المشروعات الصغيرة "حياة كريمة"، ومشروع "27000 شجرة" ضمن فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، ومشروع "دور الزراعة المتجددة" ضمن فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

وتابع: ومشروع تحسين مقاومة أسماك البلطى ضمن فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، موجهًا التحية لخالد عبد العال محافظ القاهرة، على استضافته لهذا الحدث، مشيدًا بما تم تحقيقه من جهود فى إطار المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتى أطلقتها الحكومة المصرية متمثلة فى وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، والتى تأتى تزامنًا مع الاستعدادات لاستضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، وفى إطار الجهود المبذولة للتعامل مع تداعيات التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية ولأجندة مصر 2030، مثمنا جهود الدولة المبذولة فى التعامل مع البعد البيئى والتغيرات المناخية لتحسين نوعية الحياة ومراعـاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.