مدارس التكنولوجيا التطبيقية.. جيل جديد من الكوادر الفنية المتميزة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن الدولة حرصت على بناء استراتيجية متكاملة للاستثمار فى العنصر البشرى تعليمياً من أجل خلق جيل من الكوادر التى تمتلك مستوى متطورا من القدرات الفنية والرقمية، وذلك لتقليل الفجوة بين مهاراتهم العلمية ومتطلبات سوق العمل داخلياً، وبما يتناسب مع احتياجات الأسواق الدولية أيضاً.





جاء ذلك فى الفيديو الذى نشره المركز الإعلامى تحت عنوان "التعليم الفنى.. استثمار للمستقبل وآفاق جديدة للتنمية".

وأشار إلى تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفنى على مدار عقود من الزمن، حيث سعت الدولة لخلق بيئة تعليمية محفزة من خلال التعاون مع القطاع الخاص للتوسع فى إنشاء الكليات والمدارس التكنولوجية، وإطلاق المبادرات والمنح وبرامج التدريب، وذلك لتعزيز القدرات التنافسية لدى الخريجين وتنمية مهاراتهم الفنية وتوفير بيئة علمية وعملية نموذجية للطلاب، ولتمثل تلك الجهود ركيزة رئيسية من ركائز التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة.

ولفت الفيديو إلى أن مصر تقدمت 45 مركزاً فى مؤشر التعليم التقنى والتدريب المهنى عام 2021 حيث احتلت المركز 68 مقارنة بالمركز 113 عام 2017.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم الدكتور عمرو بصيلة أن أول نموذج لمدارس التكنولوجية التطبيقية بدأ فى 2018 من خلال 3 مدارس، وذلك فى إطار حرص الدولة على تأهيل الطاقات البشرية ممثلة فى الطلاب لسوق العمل، مشيراً إلى أن هذه المدارس تمثل محاكاة لما يتم فى ألمانيا من نظام التعليم والتدريب المزدوج.

وأكد أن الدراسة بهذه المدارس مجانية بالكامل ويطبق عليها ما هو مطبق على باقى مدارس التعليم الفنى الأخرى، مضيفاً أن الطالب يحصل على امتيازات أخرى مثل شهادة الاعتماد الدولى من إحدى الجهات المعتمدة دولياً فى مجال دراسته.

من جانبها، أشارت المدير الأكاديمى لمدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية زمزم محمد، إلى أن الالتحاق بالدراسة فى المدرسة يتم إلكترونياً، من خلال اختبارات مواد ثقافية واختبارات ذكاء، وأيضاً مقابلة شخصية تكتشف مواهب الطلاب ومهاراتهم الأبرز التى يمكن من خلالها قبولهم لتخصص معين.

واستعرض الفيديو آراء عدد من الطلبة، حيث أكدوا أن ما يميز دراستهم هو التطبيق العملى للمناهج إلى جانب التعليم النظرى، مما أسهم بشكل حقيقى فى تغيير مفهوم التعليم الصناعى فى مصر، فضلاً عن توافر تخصصات هامة تمثل أساس سوق العمل فى المستقبل، إلى جانب توفير كافة الاحتياجات والتيسيرات للالتحاق بالمدرسة.

كما أعرب عدد من الطلاب الخريجين، خلال الفيديو، عن سعادتهم للعمل فى المجال الذى يحبونه، وتمكنهم من الحصول على فرصة عمل مميزة بعد تخرجهم مباشرة.