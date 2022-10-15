الأرصاد: تقلبات جوية على شمال البلاد لأول مرة فى فصل الخريف

جدة - نرمين السيد - وتسود أجواء مائلة للحرارة نسبيا على شمال البلاد لتأثير رياح جنوبية على جميع الأنحاء الشمالية بسبب تواجد منخفض جوى على مسطح البحر المتوسط، وأدى ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة، وتسجل القاهرة ومطروح الآن 28 درجة والإسكندرية 29 درجة.

ومع التقدم فى الوقت يقترب المنخفض الجوى من السواحل يصاحبه انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط رياح وتساقط لأمطار متفاوتة الشدة على مختلف الأنحاء يصاحبها البرق والرعد، وتكون الأمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية تصل آخر اليوم خفيفة على القاهرة.