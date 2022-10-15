وزير التنمية: نتطلع للاستفادة من التجربة الكورية الملهمة

جدة - نرمين السيد - وذلك بحضور نائب مدير بنك التصدير والاستيراد الكورى وعدد من ممثلى الهيئات والمؤسسات ورجال الأعمال المهتمين بالاستثمار فى مصر وذلك بحضور عدداً من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وفى بداية اللقاء أشاد وزير التنمية المحلية بجهود الحكومة الكورية فى استضافة أعمال الدورة السابعة للمؤتمر العالمى لمنظمة المدن والحكومات العالمية بمدينة دايجون.

وأشار هشام آمنة إلى الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية؛ لتطوير وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين والاستفادة من التجربة التنموية الكورية الملهمة فى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعدد من المجالات الحيوية الأخرى وخاصة مجالات عمل وزارة التنمية المحلية وذلك فى ظل العلاقات الجيدة التى تجمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس موون جاى إن، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية .

وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة حريصة على الاستفادة من خبرات كوريا الجنوبية فى ملفات عملها خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع ملف المخلفات البلدية الصلبة وتعزيز قدرات المحافظات المصرية فى هذا الملف المهم بما يسهم فى نجاح المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة التى بدأت الحكومة تطبيقها منذ عام 2019.

وأشار هشام آمنة إلى تمتع مصر بالعديد من الفرص الاستثمارية فى العديد من المجالات، واستعرض "آمنة" أهم المشروعات القومية التى تقوم بها الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية وبعض الحوافز التى تقدمها الدولة لرجال الأعمال والمستثمرين.

ومن جانبه أعرب الوفد الكورى عن استعداده للتعاون الثنائى مع وزارة التنمية المحلية فى بعض الملفات والموضوعات التى تخص عمل الوزارة بالمحافظات، وأكد الوفد حرصه على استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين بمشاركة السفارة المصرية فى سول لتطوير وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وأشار الوفد الكورى إلى أن هناك اهتماماً بزيادة الاستثمارات الكورية الجنوبية بالقاهرة ودراسة ضخ استثمارات جديدة خاصة فى المشروعات التنموية الكبرى ومشروعات البنية الأساسية فى القطاعات الحيوية.