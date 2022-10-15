كيف استعدت المحافظات للأمطار؟ (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وجه هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، برفع درجة استعدادات المحافظات المعرضة لسقوط الأمطار والتقلبات الجوية خلال الأيام المقبلة، واتخاذ عدد من الإجراءات لضمان الجاهزية والقدرة على مواجهة أى ظروف طارئة.





وأشار إلى أنه تم تكليف المحافظين بتشكيل لجان للمرور على أعمال الحماية من مخاطر الأمطار الغزيرة، ومخرات السيول، والسدود والترع والمصارف ومتابعة حالتها، والتأكد من جاهزيتها وتطهير جميع بالوعات الصرف و"الشنايش". وأوضح آمنة إلى أن الإجراءات تضمنت كذلك حصر جميع إمكانيات المحافظات من مستشفيات ونقاط إسعاف ومعدات الحماية المدنية، ومهمات الإغاثة إلى جانب الاستعانة بإمكانات الجهات المختلفة فى كل محافظة من المعدات الثقيلة الحكومية وغير الحكومية والتنسيق المستمر مع المحافظات المجاورة والاستعداد التام لاستخدام الإمكانات المتاحة لديها حال الاحتياج وطبقا للموقف.

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