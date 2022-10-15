البابا يدشن أيقونات كنيسة العذراء والبابا أثناسيوس بمدينة نصر

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وتم تدشين أيقونة شرقية الهيكل وحامل الأيقونات وبقية أيقونات الكنيسة، بيد قداسة البابا وعدد من الآباء الأساقفة.
وأزاح البابا الستار، لدى وصوله إلى الكنيسة، عن اللوحة التذكارية التى تؤرخ لتدشينها، والتُقطت له صور تذكارية أمام اللوحة والآباء الأساقفة المشاركين فى الصلوات، والآباء كهنة الكنيسة، قبل الدخول إلى الكنيسة.
وعقب انتهاء صلوات التدشين وقَّع قداسته والآباء الأساقفة على وثيقة تدشين الكنيسة، ثم بدأت صلوات القداس الإلهى.
وتناول قداسة البابا فى عظة القداس من خلال فصل الإنجيل عدة أسباب يمكن أن تمنع الإنسان من سماع صوت الله، ومنها:
١- الانشغال الفائق والزائد، بأمور الحياة لدرجة تلهى الإنسان عن علاقته بالله.
٢- القلب الغليظ، الذى يفقد الحساسية تجاه صوت الله.
٣- الذات والكبرياء، الذى يجعل الإنسان لا يرى ولا يسمع إلا نفسه.
٤- العناد، الذى يجعل الإنسان متشبثًا برأيه وتفكيره.
٥- الخوف، الذى يمنع الإنسان من إطاعة صوت الله.
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