أخبار مصرية

البابا يدشن أيقونات كنيسة العذراء والبابا أثناسيوس بمدينة نصر

0 نشر
مينا أشرف 2022-10-15 11:57 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

جدة - نرمين السيد - دشن قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك القرازة المرقسية، اليوم السبت، أيقونات كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا أثناسيوس الرسولى بمدينة نصر، احتفالًا باليوبيل الذهبى لوضع حجر أساسها فى عام 1972.

وتم تدشين أيقونة شرقية الهيكل وحامل الأيقونات وبقية أيقونات الكنيسة، بيد قداسة البابا وعدد من الآباء الأساقفة.

وأزاح البابا الستار، لدى وصوله إلى الكنيسة، عن اللوحة التذكارية التى تؤرخ لتدشينها، والتُقطت له صور تذكارية أمام اللوحة والآباء الأساقفة المشاركين فى الصلوات، والآباء كهنة الكنيسة، قبل الدخول إلى الكنيسة.

وعقب انتهاء صلوات التدشين وقَّع قداسته والآباء الأساقفة على وثيقة تدشين الكنيسة، ثم بدأت صلوات القداس الإلهى.

وتناول قداسة البابا فى عظة القداس من خلال فصل الإنجيل عدة أسباب يمكن أن تمنع الإنسان من سماع صوت الله، ومنها:

١- الانشغال الفائق والزائد، بأمور الحياة لدرجة تلهى الإنسان عن علاقته بالله.

٢- القلب الغليظ، الذى يفقد الحساسية تجاه صوت الله.

٣- الذات والكبرياء، الذى يجعل الإنسان لا يرى ولا يسمع إلا نفسه.

٤- العناد، الذى يجعل الإنسان متشبثًا برأيه وتفكيره.

٥- الخوف، الذى يمنع الإنسان من إطاعة صوت الله.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا يدشن أيقونات كنيسة العذراء والبابا أثناسيوس بمدينة نصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا