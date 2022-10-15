سفير الأردن بالقاهرة يزور معرض تراثنا (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبلت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية فى القاهرة خلال زيارته للدورة الرابعة من معرض تراثنا الذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات، فى الفترة من 9 – 15 أكتوبر بمركز مصر للمعارض الدولية.





وأوضحت نيفين جامع، أن معرض تراثنا يستهدف الترويج لمنتجات المشروعات الصغيرة خاصة منتجات الحرف اليدوية والتراثية والتى تعكس الهوية المصرية بمشاركة عدد من الدول العربية كضيوف شرف لفعاليات المعرض، لتحسين فرص التبادل التجارى إقليميا، معتبرة أن المعرض أصبح من أكبر المعارض الإقليمية المتخصصة لعرض منتجات الحرف اليدوية والتراثية خاصة بعد مشاركة 5 دول عربية هذا العام.

وأشارت إلى أن جهاز تنمية المشروعات والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع قاموا بإطلاق برنامج تنفيذى مشترك منذ العام الماضى يستهدف تعزيز سبل التعاون بين البلدين.

من جانبه أعرب السفير الأردنى عن سعادته بزيارة فعاليات المعرض للعام الثانى على التوالى، مشيدا بالتطور النوعى الذى يشهده قطاع المشروعات الصغيرة فى مصر، خاصة فيما يتيحه جهاز تنمية المشروعات من أوجه دعم مختلفة مالية وفنية وتسويقية لأصحاب المشروعات والأعمال الصغيرة بشكل عام والحرف اليدوية والفنون التراثية بشكل خاص.

وأشار السفير، إلى أن هناك وفدا من المملكة الأردنية الهاشمية زار مصر فى الآونة الأخيرة؛ لمتابعة مخرجات زيارة الأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولى العهد الأردنى التى قام بها إلى مصر العام الماضى، للتعرف على آليات النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة وتبادل الخبرات مع الأشقاء المصريين فى هذا المجال، بما ينعكس على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وكذلك لدعم أوجه التكامل الاقتصادى بين البلدين الشقيقين والتبادل التجارى البينى.

وأشاد السفير الأردنى بمشاركة المملكة فى فعاليات معرض تراثنا للعام الثانى على التوالى، حيث يمثل ذلك فرصة نوعية ومتميزة للتعريف بالمنتج الأردنى إلى جانب كونه خطوة تعزز التعاون والروابط المشتركة وتشجع التجارة البينية بين البلدين.

وتفقد السفير الأردنى أجنحة معرض تراثنا برفقة نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات والتقى السفير خلال الزيارة بالمشاركين فى الجناح الأردنى واطلع على المنتجات المعروضة، وأثنى على مشاركتهم فى معرض تراثنا للمرة الثانية على التوالى.