انت الان تتابع خبر عاجل ورسميا- التعليم تحدد موعد اختبار شهر أكتوبر لسنوات النقل : خلال أيام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي، قراراً هام خلال الساعات الماضية بشأن اختبار شهر أكتوبر لسنوات النقل لمنح الطلاب درجات أعمال السنة في العام الدارسي الجديد الذي أنطلق يوم السبت الموافق الأول من الشهر الجاري.وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن اختبار شهر أكتوبر سوف يكون لطلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي وحتى الثانى الثانوى العام، على أن يقام في نهاية الشهر الحالي في جميع المدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية دون أي استثناء.

وأشارت الوزارة كل الفصل الدارسي في العام الدارسي الجديد 2023 سوف يحتوي على ثلاثة اختبارت اختبارات الأول فى الشهر الجارى والثانى نوفمبر المقبل والاختبار الثالث نهاية الترم الأول.