رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي المؤسس والرئيس التنفيذي لمنظمة تيموس ”TEMOS” الدولية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أكتوبر 2022 11:33 صباحاً - رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث التعاون مع رئيس منظمة تيموس الدولية في مجالات تدريب الكوادر البشرية وتأهيل المنشآت الصحية للحصول على الاعتماد الدولي للسياحة العلاجية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نستهدف حصول المنشآت الصحية على الاعتماد الدولي من منظمة تيموس الدولية لتصبح الوجهة الأولى للسياحة العلاجية إقليميًا ودوليًا

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نمتلك منشآت صحية مجهزة على أعلى مستوى .. وخدمات فندقية لتطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نمتلك كافة الإمكانات بالمنشآت الصحية لتقديم أفضل خدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل .. والوافدين للسياحة العلاجية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: الحصول على الاعتماد الدولي للمنشآت الصحية من منظمة تيموس الدولية ركيزة من ركائز تعزيز مشروع هيئة الرعاية للسياحة العلاجية (نرعاك في مصر)

الرئيس التنفيذي لمنظمة تيموس الدولية _ تشيد بالمستوى المتقدم للمنشآت الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل .. والطفرة النوعية التي حدثت في نظام الرعاية الصحية بمصر

الرئيس التنفيذي لمنظمة تيموس الدولية: نرحب بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية .. وعقد شراكة استراتيجية ومستدامة معها

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتورة كلوديا ميكا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنظمة تيموس "TEMOS" الدولية، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر.

وناقش اللقاء، إقامة شراكة استراتيجية بين الهيئة العامة للرعاية الصحية ومنظمة تيموس الدولية، للتعاون في مجال الإعتماد الدولي لمنشآت الرعاية الصحية التابعة للهيئة، من وحدات ومراكز صحة أسرة ومستشفيات، ودعم التأهل الدولي للسياحة العلاجية، لتكون الوجهة الأولى خاصة على المستوى الإقليمي وقارة أفريقيا.

وبحث اللقاء، أوجه التعاون بين الطرفين من تدريب الكوادر الوطنية على متطلبات التأهيل للإعتماد الدولي، وإدراج المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل للحصول على شهادة الإعتماد الدولي من منظمة تيموس، ودعم التأهل الدولي للسياحة العلاجية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن هيئة الرعاية الصحية تمتلك الإمكانات والمنشآت الصحية والتجهيزات الطبية وغيرالطبية، التي تؤهلها لتقديم أفضل خدمات ورعاية صحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، وكافة المتعاملين، والوافدين من جميع دول العالم للسياحة العلاجية.

ولفت السبكي، إلى أن الحصول على الاعتماد الدولي لمنظمة تيموس يساهم في تطبيق المعايير الدولية بشكل أعمق لتلبية تطلعات وطموحات الوافدين نحو الحصول على أفضل خدمة ورعاية صحية وفقًا لأحدث المعايير، كما يسهم في أن تصبح المنشآت الصحية التابعة للهيئة الوجهة أو المقصد الأول للوافدين للسياحة العلاجية من مختلف أنحاء العالم.

وتابع السبكي: أن الحصول على الاعتماد الدولي للمنشآت الصحية من منظمة تيموس الدولية، ركيزة من ركائز تعزيز مشروع هيئة الرعاية للسياحة العلاجية (نرعاك في مصر)، مشيرًا إلى امتلاك الهيئة منشآت صحية مجهزة على أعلى مستوى، وتقنيات عالمية، وخدمات فندقية، لتطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية لمستوى العالمية، وتنفيًذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنمية وتطوير ملف السياحة العلاجية.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة كلوديا ميكا، بالمستوى المتقدم للمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وجودة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وفقًا للممارسات العالمية باستخدام أحدث التقنيات العلاجية، كما أشادت كلوديا بالطفرة النوعية والكبرى التي حدثت في نظام الرعاية الصحية المصري مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتابعت: نرحب بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية المصرية، وعقد شراكة استراتيجية ومستدامة معها.

وشارك اللقاء من جانب منظمة تيموس الدولية، الدكتور أسعد رياض، مدير المكتب الإقليمي للمنظمة بمصر.

وشارك من جانب هيئة الرعاية الصحية، الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية.