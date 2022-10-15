وزير التنمية المحلية يشارك في غداء عمل استضافه السفير المصري في سول

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أكتوبر 2022 11:33 صباحاً - اللواء هشام آمنة : نتطلع للاستفادة من التجربة التنموية الكورية الملهمة خاصة مجالات عمل التنمية المحلية

على هامش الزيارة التى يقوم بها إلى كوريا الجنوبية ، شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى غداء عمل استضافه السفير خالد عبدالرحمن سفير مصر في كوريا الجنوبية وذلك بحضور نائب مدير بنك التصدير والاستيراد الكوري وعدد من ممثلى الهيئات والمؤسسات ورجال الأعمال المهتمين بالاستثمار في مصر وذلك بحضور عدداً من قيادات وزارة التنمية المحلية .

وفى بداية اللقاء أشاد وزير التنمية المحلية بجهود الحكومة الكورية في استضافة أعمال الدورة السابعة للمؤتمر العالمى لمنظمة المدن والحكومات العالمية بمدينة دايجون .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لتطوير وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين والاستفادة من التجربة التنموية الكورية الملهمة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعدد من المجالات الحيوية الأخرى وخاصة مجالات عمل وزارة التنمية المحلية وذلك في ظل العلاقات الجيدة التي تجمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس موون جاي إن، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية .

وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة حريصة على الاستفادة من خبرات كوريا الجنوبية في ملفات عملها خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع ملف المخلفات البلدية الصلبة وتعزيز قدرات المحافظات المصرية في هذا الملف المهم بما يسهم في نجاح المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة التي بدأت الحكومة تطبيقها منذ عام 2019 .

وأشار اللواء هشام آمنة إلي تمتع مصر بالعديد من الفرص الاستثمارية في العديد من المجالات ، واستعرض " آمنة " أهم المشروعات القومية التي تقوم بها الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية وبعض الحوافز التي تقدمها الدولة لرجال الأعمال والمستثمرين .

ومن جانبهم أعرب الوفد الكوري عن استعداده للتعاون الثنائي مع وزارة التنمية المحلية في بعض الملفات والموضوعات التي تخص عمل الوزارة بالمحافظات ، وأكد الوفد حرصه على استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين بمشاركة السفارة المصرية في سول لتطوير وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين .

وأشار الوفد الكوري إلى أن هناك اهتماماً بزيادة الاستثمارات الكورية الجنوبية بالقاهرة ودراسة ضخ استثمارات جديدة خاصة في المشروعات التنموية الكبرى ومشروعات البنية الأساسية في القطاعات الحيوية .