جامعة القاهرة تعقد أول نموذج محاكاة للمنظمة الدولية للهجرة على مستوى الجامعات...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أكتوبر 2022 11:33 صباحاً - تنظم جامعة القاهرة، صباح اليوم، المؤتمر الختامي لنموذج محاكاة المنظمة الدولية للهجرة IOM، تحت رعاية د. محمد الخشت، بالتعاون بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومنظمة الهجرة ووحدة بحوث ودراسات الهجرة ومركز الدراسات الاقتصادية والمالية، والذي يعد الأول من نوعه سواء على مستوى الجامعات المصرية أو على المستوى الدولي، وذلك في إطار حرص الجامعة على مواكبة التغيرات في مختلف المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن نموذج محاكاة المنظمة الدولية للهجرة استهدف منح الطلاب المشاركين في النموذج وعددهم 179 طالب وطالبة، فرصة المعايشة الافتراضية لموضوعات الهجرة التي تواجه المجتمع الدولي ، ومساهمتهم في التعرف على قضايا الهجرة، ومواجهة الصور السلبية التي قد تنشأ عن ممارسات الهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى العمل على تدريبهم على القيادة وصنع القرار ومواكبة كل الأحداث على المستوى المحلي والدولي، ومحاولة التوصل إلى حلول للمشكلات المختلفة والقضايا التي تواجه المجتمع المصري.

وأكد الدكتور محمد الخشت، حرص جامعة القاهرة على تنظيم العديد من نماذج المحاكاة للمنظمات الدولية والمحلية، بما يساهم في تخريج عناصر مؤهلة للمشاركة في مختلف جوانب الحياة العملية من خلال إتاحة الفرصة أمام الطلاب للمشاركة الفعالة وإظهار طاقاتهم الإبداعية المتميزة، وزيادة وعيهم بالموضوعات والأعمال والمؤسسات الدولية والمحلية، وإكسابهم مهارات البحث والتواصل والتفاوض والتفكير النقدي والعمل الجماعي.

ومن جانبه قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن نموذج محاكاة المنظمة الدولية للهجرة، ضم طلاب من كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والحقوق والتجارة والآداب والطب، موضحًا أنه من المُقرر عرض المبادرات الصادرة على اللجان والوزارات الممثلة والشريكة في تفعيل النموذج.

وأشارت الدكتورة عادلة رجب منسقة وحدة بحوث ودراسات الهجرة، إلى أنه تم تدريب وتأهيل الطلاب المشاركين في النموذج وتوعيتهم بالموضوعات الخاصة بالهجرة، وذلك من خلال عقد العديد من المحاضرات التمهيدية حول كيفية كتابة أوراق السياسات والأوراق البحثية، بالإضافة إلى الندوات التعريفية والتثقيفية حول موضوعات الهجرة، وذلك بمشاركة وحضور العديد من الخبراء والمختصين والمسؤولين من مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات المحلية والدولية المختصة بمجال الهجرة.

جدير بالذكر أنه تم اختيار الطلاب المرشحين للمناصب القيادية في النموذج طبقا لمعايير محددة وهي المرحلة الدراسية والخبرة والمهارات الفردية ، فجاء تشكيل نموذج المحاكاة ليتكون من 32 طالبًا وطالبة لمنصب الرئيس، والنائب، وممثلي اللجان الفرعية ونوابهم، وأيضًا ممثلي الوزارات والهيئات ذات الصلة، فضلًا عن باقي الطلاب المشاركين في النموذج من غير المتقلدين للمناصب القيادية. ليصبح إجمالي الطلاب المشاركين في النموذج 179 طالب وطالبة، وتمثلت لجان النموذج في: لجنة المساعدة على الهجرة الطوعية وإعادة الإدماج، لجنة حوكمة الهجرة، لجنة الهجرة وإدارة الحدود، لجنة تنقل العمالة والتنمية البشرية، لجنة مساعدة المهاجرين، اللجنة الطبية، ولجنة بناء القدرات، كما تمثلت أهم الوزارات في وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة الهجرة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وغيرها من الوزارات ذات الصلة بموضوع الهجرة.

وقد تم عقد محاضرات تحضيرية للنموذج لتعريف الطلاب بالمفاهيم والقضايا الأساسية المرتبطة بالهجرة، كما تم عقد ورش تدريبية حول مهارات العرض بهدف تحضير الطلاب لعرض نتائج أعمال النموذج، وذلك من خلال عدد من أساتذة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وممثلي المنظمة الدولية للهجرة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة والحد من الهجرة غير الشرعية ووزارة الهجرة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.