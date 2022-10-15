مستشار الرئيس للصحة: إصابات كورونا مستقرة لكن الفيروس ما زال وباء عالمى

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أكتوبر 2022 11:33 صباحاً - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن حالة إصابات فيروس كورونا مستقرة تماما في مصر والإصابات قليلة جدا وبسيطة، ولكن فيروس كورونا على المستوى العالمي ما زال وباء عالمي، لافتا إلى أن أعراض الأنفلونزا وكورونا متشابهين بنسبة كبيرة في الأعراض.

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى المصرية، أن المرحلة الأخيرة من إصابات كورونا في مصر كلها بسيطة إلى متوسطة ويعاني فيها المريض من أعراض تشابه الأنفلونزا، موضحا أنه أحيانا يكون هناك صعوبة في التفرقة بين كورونا والانفلونزا مع دخول فصل الشتاء.

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن فيروس كورونا موجود أصلا من ضمن أنواع الفيروسات التنفسية التي تصيب الجهاز التنفسي لذلك أطلق على الفيروس الجديدة، كورونا المستجد، لأنه سلالة جديدة من أنواع فيروسات كورونا، مشيرا إلى أن أول تحدى واجههم خلال جائحة كورونا كان زعر الناس الشديد من الوباء.

وأشاد الدكتور محمد عوض تاج الدين، بتعامل أجهزة الدولة منذ بداية جائحة كورونا، قائلا: "عندما يكون هناك قضية قومية تمس البلد كلها بيحصل حالة استنفار شديدة والناس تتحمس وتعمل، ونتمنى هذا الاستنفار الذي حدث مع كورونا يستمر في كل المجالات"، لافتا إلى أن أزمة كورونا والتعامل معها بكل محاورها شهد دعم كبير ومساندة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، وكل الدولة تكاتفت للتغلب على هذه الأزمة.