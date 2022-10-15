هزة أرضية بقوة 3.2 درجة بالبحر الأحمر على بعد 21 كم شمال...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أكتوبر 2022 11:33 صباحاً - سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، هزة أرضية بقوة 2ر3 درجة على مقياس ريختر في محافظة البحر الأحمر على بعد 21 كم شمال شرق مدينة الغردقة في الساعة الواحدة و31 دقيقة صباحا.

وأكد رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي - في بيان اليوم السبت - أنه لم يرد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة الأرضية، وأن الهزة لم تسفر عن وقوع أية خسائر في الأرواح والممتلكات، موضحا أن الهزة الأرضية وقعت على خط العرض 27.42 درجة شمالا، وخط الطول 33.91 درجة شرقا، وعلى عمق 20 كم.