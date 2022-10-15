شكرى يتسلم رسالة موجهة من رئيس الكونغو إلى الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، اليوم، "أرليت سودان-نونوه" وزيرة البيئة والتنمية المستدامة لجمهورية الكونغو برازافيل.





وأشار السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إلى قيام الوزيرة الكونغولية خلال اللقاء بتسليم الوزير شكرى رسالة موجهة من "دنيس ساسو نجيسو" رئيس جمهورية الكونغو إلى شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية حول سُبُل تعزيز العلاقات الثنائية ودعم التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين استعدادا لمؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخ.

وأضاف المتحدث الرسمى بأن الوزير شكرى استعرض آخر مستجدات الإعداد الجارى لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى، مؤكداً سعى الرئاسة المصرية للمؤتمر إلى أن يخرج بنتائج تُعزز عمل المناخ الدولى على شتى المستويات، وإلى أن يمثل محطة هامة على صعيد تنفيذ تعهدات والتزامات المناخ، بما فى ذلك توفير تمويل المناخ والوفاء بالاسهامات المحددة وطنياً فى مجال خفض الانبعاثات، على نحو يُسهم فى تحقيق أهداف اتفاق باريس لتغير المناخ.

واختتم السفير أبو زيد تصريحاته بالإشارة إلى قيام الوزيرة الكونغولية من جانبها بالإعراب عن تقديرها لاستضافة مصر لهذا المؤتمر، وثقتها فى قدرة مصر على الخروج به بأفضل النتائج الممكنة فى ضوء التعقيدات العديدة التى يفرضها الواقع الدولى الحالى، بجانب قيام الرئاسة المصرية للمؤتمر بطرح شواغل وأولويات القارة الإفريقية فى مجال المناخ على أجندة عمل المؤتمر، أخذاً فى الاعتبار أن الدول الإفريقية من بين الأطراف الأكثر تأثراً بتداعيات تغير المناخ.