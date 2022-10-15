قطاع الأعمال: مهتمون بالاستثمار فى قطاع الأدوية

جدة - نرمين السيد - وأكد الوزير إيمان الوزارة بأهمية الاستثمار فى صناعة الأدوية التى تمثل أحد الصناعات الاستراتيجية، من خلال ما يجرى تنفيذه من مشروعات للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP بالشركات التابعة، بما يسهم فى تمكين الشركات من زيادة حصتها السوقية محليا والتوسع فى التصدير للخارج.

كما أكد المهندس محمود عصمت، الحرص على توطين تكنولوجيا صناعة الدواء بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى مساعى الوزارة الجادة للتوسع فى إنتاج الخامات الدوائية والمواد الفعالة بالشراكة مع إحدى الشركات العالمية ذات الخبرة فى هذا المجال.

وتم توقيع العقود بين الشركة القابضة للأدوية وشركاتها التابعة من ناحية، ومصرف أبوظبى الإسلامى _مصر من ناحية أخرى.

من جانبه، أعرب محمد على، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمصرف أبوظبى الإسلامى- مصر، عن اعتزازه بتمويل البنك لصفقة بهذه الأهمية وهذا الحجم وفى قطاع يأتى فى مقدمة أولويات الدولة، تأكيدا على استراتيجية المصرف التى تركز على تقديم مجموعة شاملة ومبتكرة من الحلول المالية لعملائه من الشركات والأفراد وتدعم جهود التعاون مع الشركات والمؤسسات الحكومية المؤثرة وخصوصاً قطاع صناعة الأدوية.

شهد توقيع العقود، من جانب الشركة القابضة للأدوية: الدكتور أحمد حجازى، رئيس مجلس الإدارة، والدكتور أشرف الخولى، العضو المنتدب التنفيذى، والدكتور جمال عوض، العضو المنتدب للشؤون المالية والاستثمار، ومن جانب مصرف أبوظبى الإسلامى- مصر، محمد على الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب، ومحمد السيد، رئيس قطاعات تمويل الشركات، وهشام العطار رئيس قطاع تمويل الشركات الحكومية.

ومن المقرر أن تغطى حزمة التمويلات، جميع المتطلبات التمويلية للشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، بما يشمل تمويل مشروعات التوافق مع اشتراطات التصنيع الجيد GMP الأمر الذى يسهم فى زيادة صادراتها للأسواق الخارجية، وكذلك منح تمويلات مصرفية لأغراض تمويل رأس المال العامل للشركات التابعة.

ويأتى توقيع هذه العقود فى إطار حرص وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، وتحسين إدارة استثمارات الدولة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومى، وفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية بما يمكن هذه الجهات من تحسين خدماتها وتطويرها على الوجه الأمثل.