رئيس الرعاية الصحية: لدينا خدمات فندقية لتطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، الدكتورة كلوديا ميكا، المؤسس والرئيس التنفيذى لمنظمة تيموس "TEMOS" الدولية، وذلك بالمقر الرئيسى للهيئة فى مدينة نصر.





وناقش اللقاء، إقامة شراكة استراتيجية بين الهيئة العامة للرعاية الصحية ومنظمة تيموس الدولية، للتعاون فى مجال الإعتماد الدولى لمنشآت الرعاية الصحية التابعة للهيئة، من وحدات ومراكز صحة أسرة ومستشفيات، ودعم التأهل الدولى للسياحة العلاجية، لتكون الوجهة الأولى خصوصا على المستوى الإقليمى وقارة إفريقيا.

وبحث اللقاء، أوجه التعاون بين الطرفين من تدريب الكوادر الوطنية على متطلبات التأهيل للاعتماد الدولى، وإدراج المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحى الشامل للحصول على شهادة الاعتماد الدولى من منظمة تيموس، ودعم التأهل الدولى للسياحة العلاجية.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أن هيئة الرعاية الصحية تمتلك الإمكانات والمنشآت الصحية والتجهيزات الطبية وغير الطبية، التى تؤهلها لتقديم أفضل خدمات ورعاية صحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، وجميع المتعاملين، والوافدين من جميع دول العالم للسياحة العلاجية.

ولفت السبكى، إلى أن الحصول على الاعتماد الدولى لمنظمة تيموس يساهم فى تطبيق المعايير الدولية بشكل أعمق لتلبية تطلعات وطموحات الوافدين نحو الحصول على أفضل خدمة ورعاية صحية وفقا لأحدث المعايير، كما يسهم فى أن تصبح المنشآت الصحية التابعة للهيئة الوجهة أو المقصد الأول للوافدين للسياحة العلاجية من مختلف أنحاء العالم.

وتابع السبكى: أن الحصول على الاعتماد الدولى للمنشآت الصحية من منظمة تيموس الدولية، ركيزة من ركائز تعزيز مشروع هيئة الرعاية للسياحة العلاجية "نرعاك فى مصر"، مشيرا إلى امتلاك الهيئة منشآت صحية مجهزة على أعلى مستوى، وتقنيات عالمية، وخدمات فندقية، لتطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية، وذلك تماشيا مع رؤية مصر 2030 فى الارتقاء بجودة الخدمات الصحية لمستوى العالمية، وتنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتنمية وتطوير ملف السياحة العلاجية.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة كلوديا ميكا، بالمستوى المتقدم للمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحى الشامل، وجودة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وفقا للممارسات العالمية باستخدام أحدث التقنيات العلاجية، كما أشادت كلوديا بالطفرة النوعية والكبرى التى حدثت فى نظام الرعاية الصحية المصرى مع تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وتابعت: نرحب بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية المصرية، وعقد شراكة استراتيجية ومستدامة معها.

شارك فى اللقاء من جانب منظمة تيموس الدولية، الدكتور أسعد رياض، مدير المكتب الإقليمى للمنظمة بمصر، ومن جانب هيئة الرعاية الصحية، الدكتور هانى راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور مجدى بكر، مستشار رئيس الهيئة للشؤون الفنية.