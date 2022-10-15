نصائح مهمة للتعامل مع الطقس السىء (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى نصائح مهمة للتعامل مع الطقس السيىء:- ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة ورعدية أحيانا على السواحل الغربية ومناطق شمال ووسط الوجه البحرى، وتكون خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على جنوب الوجه البحرى، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى قد تكون رعدية.

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