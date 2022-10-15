انت الان تتابع خبر عاجل ورسميا صباح اليوم .. الاتحاد يعلن رفض زيادة المعاشات لهذه الفئات .. شوف مصيرك من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدر اتحاد نقابات المهن الطبية برئاسة الدكتور حسين خيرى، قراراً هام خلال الساعات الماضية موجه إلي كافة أصحاب المعاشات من أعضاء الاتحاد في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.وأعلن الاتحاد عن رفض زيادة المعاشات للأعضاء من 1000 جنيها مصرياً إلي 1200 جنيها مصرياً وذلك بسبب وجود عجز في صندوق المعاشات قيمته 5 مليار جنيه مصري حدث على مدار 30 عاما لتغطية قيمة الزيادة.

وأوضح خيري أن الزيادة الأخيرة تمت بالمخالفة لرغبة الخبير الإكتوارى الذى طالب بتوفير 9 مليارات جنيه فى الصندوق قبل زيادة المعاشات، مشيراً أن الاتحاد رفع قيمة المعاشات من 500 إلى 1000 جنيه، خلال السنوات القليلة الماضية، ولديه الرغبة فى زيادتها إلى 1200 جنيه خلال الفترة القادمة.