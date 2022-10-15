في السادسة مساء اليوم .. الأهلى يستضيف الاتحاد المنستيرى الليلة بدوري الأبطال الإفريقى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 أكتوبر 2022 10:34 صباحاً - في تمام الساعة السادسة مساء اليوم يلتقي فريق الأهلي ونظيره الاتحاد المنستيرى على ستاد الاهلى والسلام في إياب دور الـ 32 لدوري الابطال الافريقى وسط حضور جماهيرى يقارب العشرة آلاف متفرج، ويسعى المارد الأحمر لحسم تأهله للدور التالى بالبطولة بشكل رسمي.

وعاد الأهلي من تونس بفوز ثمين على الاتحاد المنستيري بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا، ليضع قدما في دور المجموعات قبل مباراة الإياب في القاهرة ، لعب محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي، دور البطولة في الوقت القاتل، وخطف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90+3، ليمنح المارد الاحمر عودة قوية لبطولته المفضلة.

أسند الكاف إدارة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري إلى الحكم الجامبي جياني سيكازوي، والأنجولي جيرسون دو سانتوس مساعد أول.

ويعاونه الحكم الموزبيقي أرسينيو شادريكيو مساعد ثان، والزامبي نيكولا إدريك حكمًا رابعًا، فقد حكم سيكازوي للأهلي 6 مباريات، وحقق فيها الاهلي الفوز في 4، و تعادل في مواجهتين.

ويسعى السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى لتقديم مباراة قوية تعلن عودة هيبة المارد الأحمر الافريقية في أول مباراة يخوضها هذا الموسم على أرضه ووسط جماهيره لتكون بمثابة بداية موفقة تبشربموسم متميز يعوض خسائر الموسم الماضى حيث فقد المارد الأحمر الدوري وكأس مصر بجانب دوري الابطال الافريقى.

الأهلى هو الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب، كما خسر اللقب الحادى عشر فى النسخة الماضية لصالح الوداد المغربى في المباراة النهائية

وخاض الأهلي خلال الفترة الماضية ثلاث مباريات ودية أمام بتروجت وأسوان وطلائع الجيش، انتهت بفوز الأهلي فى الأولى بخمسة أهداف مقابل هدف وفى الثانية بهدفين مقابل هدف، ثم تعادل سلبي فى المباراه الثالثة أمام الطلائع.

ويغيب عن الاهلى في مباراة الاتحاد المنستيرى رامي ربيعة بسبب الإيقاف، ومحمود كهربا لعدم قيده أفريقياً.

في المقابل ، يسعى الصربي ماركو نوفيش المدير الفني لإتحاد المنستير لتحقيق ريمونتادا أمام الاهلى لإستكمال قطار مفاجأته الكروية حيث تواجد الموسم الماضي فى المركز الثانى بفارق نقطتين عن الترجي، وكان منافسا شرسا أمام كبار الدوري التونسي، سجل 16 هدفا واستقبل 9 أهداف في الجولة الأخيرة من الدوري التونسي ؛ والتي أقيمت بنظام المجموعات.

وتأهل الاتحاد المنستيرى لدور الـ 32 بالخسارة من الجيش الرواندى ذهاباً بهدف دون رد ثم فاز إياباً 3-0

حصل الاتحاد المنستيرى على بطولتين خلال تاريخه بواقع كأس تونس موسم 2019-2020، والسوبر التونسى موسم 2020-2021.

ويعد يوسف العبدلي هداف الاتحاد المنستيرى في الدوري بالموسم الماضي برصيد 5 أهداف، ولكنه رحل إلى صفوف الأهلي السعودي، يوم 26 يوليو 2022 ، كما يعد زياد العلوي وحسام تقا ويوسف عومارو أبرز لاعبي الاتحاد المنستيري التونسي .