انت الان تتابع خبر هيئة الأرصاد عن طقس اليوم السبت 15 أكتوبر 2022: الجو ربيع روح فسح العيال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت 15 أكتوبر 2022 طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، حار على جنوب الصعيد في ساعات النهار ، لطيف في أول ساعات الليل ومائل البرودة فى أخره على كل أنحاء البلاد. وأشارت هيئة الأرصاد أن شبورة مائية بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مطالبة قائدي السيارات بتوخي الحظر وخاصة خلال ساعات الصباح.

أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت :

وأشارت الهيئة أنه سوف يكون هناك أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى علاوة على نشاط للرياح خلال ساعات الليل، على الكثير من مناطق الجمهورية، مما يقلل الإحساس بدرجات الرطوبة