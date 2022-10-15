معهد البحوث الفلكية: زلزال غير محسوس فى محافظة البحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر فى محافظة البحر الأحمر على بعد 21 كم شمال شرق مدينة الغردقة فى الساعة الواحدة و31 دقيقة صباحا.





وأكد رئيس المعهد الدكتور جاد القاضى - فى بيان اليوم السبت - أنه لم يرد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة الأرضية، وأن الهزة لم تسفر عن وقوع أية خسائر فى الأرواح والممتلكات، موضحا أن الهزة الأرضية وقعت على خط العرض 27.42 درجة شمالا، وخط الطول 33.91 درجة شرقا، وعلى عمق 20 كم.

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