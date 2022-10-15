وزيرة الهجرة: من حق المصرى بالخارج جلب سيارة شخصية باسمه لمرة واحدة فقط

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أن المصرى بالخارج من حقه جلب سيارة شخصية لمصر، والقانون الجديد الذى تمت إحالته لمجلس النواب، ينص على أنه لكل مصرى بالخارج عمره 16 عاما أو أكثر أن يجلب سيارة شخصية باسمه لمرة واحدة فقط.

وأضافت وزيرة الهجرة، خلال مداخلة مع برنامج Trending على قناة BBC عربية، أن مشروع القانون ينص أيضا على أن تسجيل السيارة وربط الوديعة فى غضون 4 أشهر، وإنهاء إجراءات الشحن والنقل فى غضون سنة، وذلك لإعطاء الفرصة للانتهاء من كافة تلك الإجراءات، موضحة أن تحديد 4 شهور فقط جاء لعدم التأثير أو الإضرار بصناعة السيارات القائمة فى مصر.

ولفتت الوزيرة إلى أن العالم كله يمر بأزمة اقتصادية صعبة، وإلى أن جلب المزيد من العملة الصعبة هو شكل من أشكال الدعم فى وقت الأزمة، مشيرة إلى أن كافة الدول تحرص فى وقت الأزمات على تدعيم الاحتياطى من العملة الصعبة.

وتابعت وزيرة الهجرة أن هناك زيادة فى أسعار السيارات وذلك فى ضوء أزمة صناعة السيارات فى الدول الغربية، بالإضافة إلى توقف بعض المصانع بسبب أزمة الغاز فأصبح المنتج من السيارات أقل وأصبح هناك ارتفاع شديد فى أسعار السيارات بالسوق، وفقا لمبدأ العرض والطلب.

وأكدت الوزيرة أن الاهتمام بالمصريين هو أسلوب عمل وليس مؤقتا، "فهم فى قلب عملية التنمية التى تتم، سواء كان مصريا فى الداخل أو فى الخارج، فهذا جزء من سياسة عمل الحكومة المصرية"، معلنة أنه سيكون هناك المزيد من المميزات والمحفزات فى جميع المجالات مثلما حدث فى توفير عروض فى مجال الطيران والإسكان أو أوعية ادخارية مخصصة للمصريين بالخارج.