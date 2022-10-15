انطلاق الدراسة فى مراكز الثقافة الإسلامية التابعة للأوقاف اليوم

جدة - نرمين السيد - تنطلق اليوم السبت 15 أكتوبر الجارى، أول أيام الدراسة فى مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف، فيما تنطلق بمراكز إعداد محفظى القرآن الكريم 22 أكتوبر الجارى.





والتقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بعمداء المراكز الثقافية على مستوى الجمهورية مساء الثلاثاء، بحضور الدكتور هشام عبد العزيز على رئيس القطاع الديني، والدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والدكتور رمضان عفيفى مدير عام المراكز الثقافية، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطى المستنير من خلال المراكز الثقافية الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والمنتشرة بجميع محافظات الجمهورية. وفى كلمته رحب وزير الأوقاف بالعمداء الحضور، موجهًا الشكر لهم على حضورهم، مبينًا أن مراكز الثقافة الإسلامية من أهم محاور نشر الفكر الوسطى المستنير، حيث تتيح أمام الراغبين تلقى العلم الشرعى على أيدى العلماء المتخصصين.

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