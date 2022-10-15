انتخاب مصر نائبا لرئيس المكتب التنفيذى للمفوضية الإفريقية للزلازل

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس المعهد، فى بيان أصدره اليوم ، إن ذلك جاء خلال ختام أعمال المؤتمر العام لمفوضية الزلازل للدول الإفريقية والأسيوية والذى نظمه المعهد فى مدينة الغردقة، حيث تم إعادة انتخاب المكتب التنفيذى للمفوضية.

وأضاف، أنه فاز بمنصب الرئيس الدكتورة باولينا من دولة غانا، والدكتور محمد الجابرى، أستاذ الزلازل بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمنصب النائب الأول للرئيس ولمدة عامين، كما أنه رئيس وحدة التدخل السريع فى المفوضية، وفاز الدكتور محمد مقلد من المعهد رئيسا لمجموعة شباب الأفارقة العاملين فى الزلازل.

وأوضح أنه تم عقد الجمعية العمومية للمفوضية الإفريقية للزلازل حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات المهمة التى تمثل استعدادات القارة الأفريقية لمواجهة مخاطر الزلازل والبراكين والتسونامى، حيث تم تشكيل مجموعات عمل فى هذه التخصصات، ترأست مصر لجنة التدخل السريع فى مثل تلك الكوارث، حيث حدث خلال العامين الماضيين عدة فورانات لبركان نياجارونجو فى الكونغو الديمقراطية.

وأشار إلى أن فعاليات المؤتمر ناقشت عدة محاور، منها المخاطر الزلزالية والحد من آثارها والدراسات السيزموتكتونيه للبحر الأحمر، والدرع العربى والأخدود الأفريقى العظيم والطرق الحديثة لرصد تحركات القشرة الأرضية والاستشعار عن بعد وتفجيرات ودراسات المحاجر.

وأكد الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، أن هذه المرة الأولى التى يتم عقد اجتماع المؤتمر العام مشترك بين الدول الأفريقية والأسيوية فى نفس الوقت، ويبلغ عدد الحضور الذين قاموا بالتسجيل 180 متخصصًا وعالمًا فى مجالات الزلازل وعلوم الأرض؛ وذلك لإلقاء 130 ورقة بحثية، وتمثيل 38 دولة أسيوية وأفريقية وأوروبية، والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أنه شارك فى المؤتمر علماء من (مصر وتونس والجزائر وليبيا والمغرب والكاميرون وإثيوبيا والسعودية والإمارات وقطر وعمان والهند وباكستان والصين والكونغو واليابان وفلسطين وإندونيسيا بالإضافة إلى النرويج وألمانيا وفرنسا وإيطاليا).

ولفت إلى أن هذا المؤتمر يحظى بدعم من منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية فى النمسا والرابطة الدولية للزلازل وفيزياء باطن الأرض بالنرويج والمركز الدولى للفيزياء النظرية بإيطاليا، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار فى مصر.

وقال القاضى إنه على هامش المؤتمر قامت اللجنة المنظمة بتنظيم ورشة عمل عن الطرق الحديثة فى أعمال التفجيرات ورصد الزلازل الدقيقة المصاحبة لها، وذلك بمشاركة محاضرين من ألمانيا وبلغاريا، و حضور مسئولى التفجير فى شركات التعدين مثل شركات الذهب والأسمنت من مصر والوطن العربى.

وأضاف أنه تم كذلك عقد دورة تدريبية لشباب الباحثين الأفارقة والأسيويين فى مجالات دراسات مخاطر البراكين والزلازل والحد من آثارها.

يذكر أن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يمتلك ويدير المنظومة الوطنية للرصد ومكوناتها الأساسية مثل الشبكة القومية للزلازل والشبكة القومية للجيوديسيا، والمراصد المغناطيسية، وشبكة قياس المد البحرى، ومحطات رصد الإشعاع الشمسى، بالإضافة إلى محطات رصد الأقمار الصناعية.