انت الان تتابع خبر بالفيديو.. رسالة مصطفى بكري للحكومة: ارحموا الشعب ونفذوا أوامر الرئيس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الإعلامي مصطفى بكري بالتأكيد على إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عنده هدف يريد أن يحققه، ويجب أن يتم مساعدته على التنفيذ، وتم لفت الانتباه إلى أن العديد من موظفي الأجهزة الحكومية سبب ما نحن نوجد فيه حالياً من حالة الاحتقان الكبيرة.

مصطفى بكري يتحدث عن غلق المحلات التجارية

وأشار مصطفى بكري في برنامج “حقائق وأسرار” على قناة صدى البلد الفضائية، إلى أن غلق العديد من المحلات التجارية في أكتوبر وغيرها الكثير من الأماكن بالعبور بسبب المخالفة، وقال “دلوقتي افتكرتوا أن ده مخالف وفي الظرف ده ..يا عم الناس مخنوقة ما تلموا نفسكم شوية”.