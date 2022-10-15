انت الان تتابع خبر عاجل.. موعد توقيع مصر قرض صندوق النقد الجديد.. وزير المالية أعلنها لأول مرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام وزير المالية محمد معيط بالكشف عن موعد توقيع مصر قرض صندوق النقد الجديد، وتعد من أبرز الأشياء التي أسعدت الكثير من المصريين، وقال “إن شاء الله هيكون قريباً جداً”.

توقيع مصر قرض صندوق النقد الدولي

وقال وزير المالية في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية “مش هقدر أقول حاليًا موعد محدد، لكن التوقيع سيكون قريبًا جدًا إن شاء الله”، وينتظره الكثيرين بفارغ الصبر.