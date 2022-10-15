انت الان تتابع خبر عاجل.. موعد توقيع مصر قرض صندوق النقد الجديد.. وزير المالية أعلنها لأول مرة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قام وزير المالية محمد معيط بالكشف عن موعد توقيع مصر قرض صندوق النقد الجديد، وتعد من أبرز الأشياء التي أسعدت الكثير من المصريين، وقال “إن شاء الله هيكون قريباً جداً”.
توقيع مصر قرض صندوق النقد الدولي
وقال وزير المالية في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية “مش هقدر أقول حاليًا موعد محدد، لكن التوقيع سيكون قريبًا جدًا إن شاء الله”، وينتظره الكثيرين بفارغ الصبر.
وزير المالية يكشف قيمة قرض النقد الدولي الجديد
وحرص معيط على رفض الكشف عن قيمة قرض النقد الدولي الجديد، وقال “سوف أنتظر لما الرقم يكون نهائي، وده هيحصل خلال يومين ثلاثة قادمين”، وأكد أن الدولة المصرية يوجد عندها من النقود ما يسمح لها باستيراد الكثير من المواد الرئيسية كالغذاء والدواء، وعلق قائلاً “لما برميل برميل البترول وصل 140 دولار مصر متأخرتش وجابته، ولما طن القمح تخطى 500 دولار الدولة جابته”.