التنمية المحلية: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار

جدة - نرمين السيد - وجه هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، برفع درجة استعدادات المحافظات المعرضة لسقوط الأمطار والتقلبات الجوية خلال الأيام المقبلة، واتخاذ عدد من الإجراءات لضمان الجاهزية والقدرة على مواجهة أى ظروف طارئة.





وأشار إلى أنه تم تكليف المحافظين بتشكيل لجان للمرور على أعمال الحماية من مخاطر الأمطار الغزيرة، ومخرات السيول، والسدود والترع والمصارف ومتابعة حالتها، والتأكد من جاهزيتها وتطهير جميع بالوعات الصرف و"الشنايش".

وأوضح آمنة إلى أن الإجراءات تضمنت كذلك حصر جميع إمكانيات المحافظات من مستشفيات ونقاط إسعاف ومعدات الحماية المدنية، ومهمات الإغاثة إلى جانب الاستعانة بإمكانات الجهات المختلفة فى كل محافظة من المعدات الثقيلة الحكومية وغير الحكومية والتنسيق المستمر مع المحافظات المجاورة والاستعداد التام لاستخدام الإمكانات المتاحة لديها حال الاحتياج وطبقا للموقف.

ووجه وزير التنمية المحلية برفع حالة الاستعداد بجميع غرف العمليات بالوزارة والمحافظات والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لمتابعة الموقف بصورة مستمرة، مطالبا بالمرور على محطات الصرف الصحى والزراعى للتأكد من جاهزيتها لاستيعاب مياه الأمطار فور هطولها، والتشديد على ضرورة وجود "مولد احتياطى" حال انقطاع التيار الكهربائى، مع مراجعة موقف السلع التموينية الأساسية والتأكد من وجود كميات احتياطية.

كما وجه الوزير الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن والأحياء بالمحافظات المتوقع سقوط الأمطار عليها بضرورة توعية المواطنين بتنبؤات الأرصاد الجوية من خلال الصفحات الرسمية للمحافظات ووسائل الإعلام المحلية أيضا، وإعلانهم بالإجراءات والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها حال وقوع الأمطار، ووجه أيضا المحافظات بسرعة معاينة كل العقارات التى تشكل خطورة داهمة والصادر لها قرارات إزالة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة والإجراءات القانونية فى حالة الخطورة الداهمة.

وأكد الوزير ضرورة إنجاز كل الإصلاحات وأعمال الصيانة وتحديد أماكن الرصف المنخفضة وأماكن تجمع المياه وسرعة ترميمها وصيانتها، والعمل على استمرار عمل المرافق الحيوية والخدمية واستعدادها للطوارئ بصفة دائمة مع توفير خطط وبرامج بديلة لتنفيذها وقت الحاجة.

وشدد الوزير على سرعة الانتهاء من عمل الصيانة اللازمة لكل سيارات وكسح المياه بالوحدات المحلية وترميم الطرق ورد الشىء لأصله، بالإضافة إلى مراجعة أعمدة الإعلانات بالشوارع، حرصا على عدم وقوعها حفاظا على سلامة المواطنين، وتشكيل غرف عمليات بكل مركز ومدينة وحى وربطهم بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظات.

كما وجه بمراجعة كل أعمدة الإنارة بالمحافظات والتأكد من عزلها، وعدم وصول أى مصدر كهربى لها حفاظا على أرواح المواطنين، والعمل على استمرار التيار الكهربائى وإيجاد حلول بديلة فى حالة انقطاع التيار وخاصة فى المنشآت الحيوية، وتحديد أماكن الإيواء الثابتة والعاجلة وتجهيزها بالأسرة، ودورات المياه وصالات الطعام وتوفير الخيام والبطاطين اللازمة للمعسكرات فى حالة الضرورة إلى ذلك، وتوفير كل الخدمات الطبية اللازمة والأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكد وزير التنمية المحلية أن إدارات الأزمات بالمحافظات قامت بتطبيق نماذج محاكاه على الطبيعية للتأكد من الاستعداد لمواجهة أى سيول أو أمطار والتأكد من الجاهزية واتخاذ الاستعدادات اللازمة، كما تم إعداد دليل اتصال فى كل محافظة بكل الجهات وفرق العمل وخريطة بالمخاطر المحتملة والتقييم المستمر، والمتابعة الجادة لتنفيذ كل الإجراءات المتخذة من قبل جميع الأجهزة.