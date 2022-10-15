تفقد الرئيس السيسى أعمال تطوير الطرق والمحاور بالقاهرة يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى (أخبار اليوم) وتحت عنوان (السيسى يتابع سير العمل بتطوير كورنيش المقطم ومنطقة الهضبة الوسطى)، ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسى تفقد، أمس، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى تصريحه بأن جولة الرئيس تضمنت تفقد سير العمل بتطوير كورنيش المقطم ومنطقة الهضبة الوسطى، فضلاً عن المحاور المؤدية إلى هضبة المقطم، والتى ستساعد على ربطها بمختلف أحياء القاهرة لتتيح سهولة انتقال المواطنين، بما فى ذلك محور "ياسر رزق" الذى سيربط كورنيش النيل ومنطقة وسط البلد وطريق صلاح سالم ومحور الحضارات بهضبة المقطم؛ مما يسهل الحركة على قاطنى جنوب ووسط القاهرة فى مناطق المعادى وحلوان والمقطم للوصول إلى كورنيش النيل دون اللجوء إلى الطريق الدائرى أو طريق الأوتوستراد.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسى تفقد أعمال إنشاء محور "حسب الله الكفراوى" والمحاور المحيطة به، والذى يربط بين جنوب القاهرة بمنطقة المعادى، مرورا بالطريق الدائرى ومحور الشهيد، ووصولا لشرق القاهرة ومناطق القاهرة الجديدة، بما يساعد على تخفيف الأعباء المرورية عن الطريق الدائرى.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسى اطمئن من العاملين فى المواقع المختلفة على سير العمل، موجهاً بالاستمرار فى جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق فى القاهرة الكبرى، تحقيقا لسهولة ويسر الحركة للمواطنين من مرتادى تلك الطرق والمحاور، وللقضاء على التشابكات المرورية وحل مشكلة التكدسات، وذلك فى إطار خطة الدولة للتطوير والتحديث المستمر لشبكة الطرق والمحاور المرورية بالقاهرة الكبرى.

وتحت عنوان (تحت رعاية السيدة انتصار السيسى، فتح باب التقدم لجائزة الدولة لـ"المبدع الصغير" فى نسختها الثالثة) ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى أعلنت بدء التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير فى دورتها الثالثة، والتى تنظمها وزارة الثقافة ممثلة فى المجلس الأعلى للثقافة وتقام تحت رعاية السيدة انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية.

ونقلت الصحيفة عن بيان وزارة الثقافة، أمس، أنه يبدأ التقدم للجائزة خلال الفترة من اليوم وحتى 31 ديسمبر 2022 للفئتين العمريتين من سن 5 وحتى 12 عاما ومن سن 12 حتى 18 عاما فى مجالات الآداب (القصة ـ الشعر ـ التأليف المسرحى)، وفى مجالات الفنون (الرسم - العزف على البيانو والعزف على الكمان - الغناء)، وفى مجالات الإبداع والابتكار (التطبيقات والمواقع الإلكترونية الابتكارات العلمية)، وتخصص جائزة واحدة للفائز فى كل فرع بقيمة 40 ألف جنيه.

وأضاف البيان أنه يمكن الاطلاع على الشروط وكافة تفاصيل الجائزة من خلال صفحة الجائزة على "فيس بوك" (جائزة الدولة للمبدع الصغير) أو الموقع الخاص بالجائزة (www.ckp.eg).

وفى السياق، نقلت الصحيفة عن وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط قولها - خلال مشاركتها فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن الحرب بين روسيا وأوكرانيا أثرت على الأمن الغذائى على مستوى العالم، ومصر ليست استثناء.

وطالبت بضرورة التوسع فى برامج وآليات مبادلة الديون من أجل التنمية لتخفيف الضغوط على الدول النامية والاقتصادات الناشئة، ومشاركة بنوك التنمية متعددة الأطراف فى هذه البرامج بجهودها لتحقيق التنمية المستدامة.

وعلى صعيد متصل أشارت (المصرى اليوم) إلى أن محافظ البنك المركزى حسن عبدالله ترأس الجلسة العامة لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى فى أول انعقاد لها بعد سنوات من التوقف، بسبب تداعيات تفشى فيروس "كورونا"، وذلك خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد المنعقدة فى العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر الجارى.

وعالميا نقلت صحيفة (الأهرام) تأكيد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين - فى مؤتمر صحفى على هامش قمة رابطة الدول المستقلة فى مدينة آستانا عاصمة كازاخستان - أنه لا يجد حاليا حاجة للحوار مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، موضحا أنه مدرك أن الشركاء قلقون بشأن العلاقات والتوترات بين دول المنطقة، لكن حكومته تعمل باستمرار على تخفيفها وحلها.

وقال بوتين إنه يجب سؤال الرئيس الأمريكى عما إذا كان مستعدا لإجراء مباحثات مع روسيا خلال قمة مجموعة العشرين أم لا، مضيفا "مهمتنا ليست تدمير أوكرانيا، وليست هناك نية لشن هجمات جديدة، وهناك 26 موقعا لم يتم تدميرها، ولكن لا حاجة لمزيد من الضربات".