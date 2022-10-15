هزة أرضية في البحر الأحمر على بعد 21 كم شمال شرق الغردقة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أكتوبر 2022 08:32 صباحاً - سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد اليوم السبت الموافق 15/10/2022 هزة أرضية في البحر الأحمر على بعد 21 كم شمال شرق مدينة الغردقة، بقوة 3.2 بمقياس ريختر.

وجاء توقيت الهزة في تمام الساعة 02 : 01 صباحا بالتوقيت المحلى، على خط العرض: 27.42 شمالا وخط الطول: 33.91 شرقا، وذلك على عمق 20 كم، ولم يرد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع أي خسائر فى الأرواح أو الممتلكات.

وكانت بياناتها كالتالي:

وقت الحدوث: 02 : 31 : 01 صباحا بالتوقيت المحلى

القوة : 3.20 درجة على مقياس ريختر

خط العرض : 27.42 شمالا

خط الطول : 33.91 شرقا

العمق : 20 كم