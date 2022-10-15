بعد تحذيرات الأرصاد.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت ودرجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة فى آخره على كافة الأنحاء.





وقالت إن هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، ومشمس على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وأما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 30 22 العاصمة الإدارية 28 20 6 أكتوبر 29 20 بنها 28 21 دمنهور 28 21 كفر الشيخ 27 22 المنصورة 28 21 دمياط 27 22 بورسعيد 29 22 الإسماعيلية 29 19 السويس 28 20 الزقازيق 28 21 شبين الكوم 28 21 طنطا 27 22 شلاتين 32 24 الإسكندرية 29 22 العلمين الجديدة 27 21 وادى النطرون 28 21 مطروح 27 22 السلوم 28 21 سيوة 28 18 العريش 28 21 رفح 27 21 الطور 29 20 كاترين 25 14 رأس سدر 30 20 نخل 28 16 طابا 29 22 نويبع 29 22 حلايب 30 25 شرم الشيخ 31 24 الغردقة 31 24 مرسى علم 32 23 الفيوم 29 21 بنى سويف 30 20 المنيا 31 20 أسيوط 31 20 سوهاج 32 20 قنا 33 20 الأقصر 34 21 أسوان 35 22 الوادى الجديد 33 21 أبو سمبل 34 22 أبو رماد 31 23 رأس حدربة 30 22

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