جمعة يوجه بصرف 30 ألف جنيه إعانة عاجلة لأسرة عامل توفى أثناء نظافة المسجد

جدة - نرمين السيد - توجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بخالص العزاء لأسرة العامل مجدى نصر أحمد مصطفى المتوفى عصر اليوم الجمعة، أثناء قيامه بالنظافة بمسجد محمد عتمان الكبير ببنى عتمان قرية قمبش مركز ببا بمحافظة بنى سويف.





ووجه وزير الأوقاف مديرية أوقاف بنى سويف بتقديم واجب العزاء نيابة عنه، سائلا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما قرر وزير الأوقاف صرف 30 ألف جنيه لأسرة العامل المتوفى، إضافة إلى جميع مستحقاته المالية، والتوجيه بسرعة صرف المبلغ المقرر وجميع المستحقات الأخرى.

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