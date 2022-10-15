صحة سوهاج: تطعيم نصف مليون مواطن ضمن فاعليات حملة طرق الأبواب

جدة - نرمين السيد - أعلن اليوم الدكتور سامى النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، نجاح حملة طرق الأبواب فى تطعيم نصف مليون مواطن ضد فيروس كورونا بجميع أنحاء المحافظة منذ انطلاقها فى الـ25 من سبتمبر تحت شعار "سوهاج محافظة ممنعة ضد فيروس كورونا" وحتى الآن، لافتاً إلى استمرار الحملة فى تقديم خدماتها حتى نهاية الشهر الجارى.





ومن جانبها، ناشدت الدكتورة كريمة حامد وكيل المديرية المواطنين، بضرورة الحرص على تلقى اللقاح، منوهة إلى توافر جميع الجرعات بالحملة وأن الفرق تجوب جميع الميادين والقرى للوصول إلى المواطنين المستحقين لأخذ اللقاح. وأضافت الدكتورة غادة أحمد، مدير عام الطب الوقائى، أن هناك متابعة يومية لأعمال الحملة من خلال الاجتماع المسائى، والذى يتم فيه استعراض ما تم إنجازه ومناقشة المعوقات والعمل على حلها فورا. كما أضاف الدكتور إيهاب يوسف مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن هناك أكثر من 2500 فرد يشارك بالحملة منذ انطلاقها، مشيداً بالدور الذى يبذلونه للوصول لجميع المواطنين فى كل مكان.

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