الإفتاء توضح حكم التشويش على المصلى أثناء صلاته كإضحاكه ونحو ذلك

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار، عبر صفحتها بفيس بوك، أن الصلاة ركن الدين وعماده، لها قدسيتها وحرمتها؛ فهى خطاب ومناجاة حاصلة بين العبد وربه سبحانه وتعالى، ولا بد للعبد من تحصيل الخشوع الذى تستقيم به هذه المناجاة، وذلكم الخطاب؛ ليكون ممن قال الله تعالى فيهم: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [المؤمنون: 1، 2].

وأشارت إلى أنه من هنا منع الإسلام كل شيء يؤدى إلى التشويش على المصلى مما يؤثر على خشوعه، سواء من داخل الصلاة، أو من خارجها، ولا يصح من مسلم أن يقتحم حرمة الصلاة وقدسيتها بإضحاك المصلى أو نحو هذا؛ لما فى ذلك من الإثم العظيم.

وتابعت، أنه لم يفرق الفقهاء بين ما إذا كان التشويش على المصلى بطاعة أو معصية، فنصوا على منعه وحرمته إذا كان بطاعة، ففعله بنحو إضحاك المصلى أشد حرمة.