بدء وصول الوفود المشاركة فى مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة

ومن المقرر انعقاد اجتماعات مجالس إدارات الحلف التعاونى الدولى والحلف التعاونى الإفريقى وتعاونيات الإسكان الدولية غدا السبت، على أن تستكمل تلك الاجتماعات بعد غد الأحد.
وتأتى هذا الاجتماعات فى إطار التمهيد والاستعداد لمؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة، الذى ستنطلق فعالياته الاثنين المقبل للمرة الأولى فى مصر، وتستمر حتى يوم الخميس 20 أكتوبر الجارى بعنوان "معا لتنمية إفريقيا"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وتنظم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان برئاسة الدكتور المهندس حسام الدين مصطفى رزق، هذا المؤتمر، بالتزامن مع المؤتمر الدولى الرابع للإسكان التعاونى ICCH'22، كما يعقد على هامش هذا المؤتمر الدورة التدريبية الأولى لتأهيل الكوادر القيادية الإفريقية فى مجال الإسكان التعاونى، وذلك بمشاركة العديد من ممثلى تعاونيات الإسكان بالدول الإفريقية، وبرعاية وزارة الخارجية المصرية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
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