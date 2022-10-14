سفارة القاهرة لدى كييف تهيب بأبناء الجالية سرعة مغادرة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أهابت سفارة مصر بكييف، اليوم الجمعة، بأبناء الجالية المصرية سرعة مغادرة أوكرانيا فى أقرب وقت ممكن عبر الطرق البرية المتاحة مع دول الجوار الغربى لأوكرانيا، وذلك فى إطار متابعة السفارة للتطورات المتلاحقة للأزمة الأوكرانية وحرصا منها على ضمان أمن وسلامة جميع المواطنين المصريين المتواجدين بأوكرانيا.





ودعت سفارة مصر بكييف - فى "إعلان هام" نشرته عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى- إلى اتخاذ أقصى درجات الحذر والحيطة أثناء المغادرة، وعدم التواجد أو العبور فى مناطق الخطر أو بالقرب منها. وأشارت السفارة المصرية، فى منشورها إلى أنه على من يقرر الاستمرار فى التواجد بأوكرانيا أن يقوم بتحديث بياناته لدى السفارة حتى يتسنى إبلاغه بأية معلومات مستقبلية بشأن التطورات فى أوكرانيا. وأعربت السفارة لجميع المواطنين المصريين عن خالص تحياتها وتقديرها وتمنياتها للجميع بالأمن والسلامة.

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