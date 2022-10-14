محافظ الإسكندرية: رفع درجة الطوارئ القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيئ

جدة - نرمين السيد - وأكد المحافظ على استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركة الصرف الصحى ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية ووجه جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أى حالات طارئة تجنبا لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وأشار المحافظ أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أى أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

وتهيب محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخى الحذر واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم: توخى الحذر فى القيادة أثناء هطول الأمطار، وعدم القيادة سوى فى الضرورة القصوى وبحذر شديد تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة وعدم البقاء فى أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق وعدم الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار وعدم ركن السيارات تحت أو فى أماكن احتمال سقوط الأشجار.

كما خصصت أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقى بلاغات المواطنين وهى: غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضى، أو على أرقام " 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136 " من أى محمول الخط الساخن لشركة الصرف الصحى 175

ومن جانبه أعلن محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن من المتوقع غدا السبت 15 أكتوبر سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من محافظة الإسكندرية بنسبة حدوث "80%".

وعليه توقف الإجازات وبدل الراحات اعتبارا من صباح باكر وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وانتشار السيارات والبدلات فى الأماكن المحددة ويراعى تغيير الورادى فى مكان التمركز يتم تفريغ بيارات محطة الرفع اول باول يتم المتابعة مع غرفة العمليات بأى مستجدات.

وشدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديرى العموم فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورا حيال وجود أى شكاوى مؤكدا على التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

واضاف إنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على أنحاء متفرقة بنسبة 30% ونشاط فى الرياح، اليوم معلنا حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعدادات تحسبا لسقوط أمطار متوسطة وذلك طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية مشيرا أنه تم نشر سيارات الطوارىء والبدلات فى المناطق الساخنة غرب المدينة، مع استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات والمحطات وأعمال رفع كفاءة السيارات والمعدات.

ولفت نافع إلى أن غرفة العمليات منتقدة طوال 24 ساعة، وتم نشر 102 سيارة، و22 بدالة فى مختلف المناطق الساخنة المحافظة تكون جاهزة على مدار 24 ساعة يوميا للتعامل مع المواقف الطارئة.