وزيرة التضامن تشارك فى حفل تخرج الدفعة رقم 109 لكلية رمسيس للبنات (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك برئاسة الدكتور القس أندريه زكى، وبحضور محمود مسلم، عضو بمجلس الشيوخ، والمستشار أمير رمزى، رئيس محكمة جنايات أمن الدولة، والدكتورة وفاء رضا، مديرة إدارة الويلى التعليمية، ومحمد الشابورى، وكيل إدارة الويلى التعليمية، وخالد أبوالعلا، مدير التعليم الخاص بالويلى.

ومن قيادات سنودس النيل الإنجيلى، القس رفعت فتحى، أمين عام سنودس النيل الإنجيلى، والدكتور القس اسطفانوس زكى، أمين عام الطائفة الإنجيلية، ورئيس مجلس المؤسسات التعليمية، والقس باسم بشرى، الأمين العام والممثل القانونى لمدارس سنودس النيل الإنجيلى، بجانب عدد من القيادات والشخصيات العامة والإعلاميين، وأولياء الأمور، وأعضاء مجلس الآباء والامناء.

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهورى، ثم كلمات الترحيب بالحضور، ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال كلمتها الشكر لجميع الطالبات على مجهوداتهن وعروضهن المتميزة، كما عبرت عن اعتزازها وفخرها بأنها إحدى خريجات كلية رمسيس للبنات، مشيدة بمجهودات أعضاء مجلس إدارة المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلى، وإدارة الكلية لاهتمامهم بتربية النشء وغرس القيم المجتمعية وتأهيلهم دراسيا.

وقدمت نصائح للخريجات تتلخص فى ثلاث نقاط "ابحثن عن شغفكن وطوروه، ابعدن عن من يملكون الطاقات السلبية، والإيمان بأن حلمكن قابل للتحقيق"، كما عبرت أيضا عن فخرها بالقيادة السياسة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يؤمن بالشباب وقدراتهم بوجه عام، وبالمرأة وعقلها بشكل خاص، فجعلها تحتل أعلى المناصب بالدولة.

وأكد المستشار أمير رمزى، رئيس محكمة جنايات أمن الدولة: "هذا اليوم بمثابة أول خطوة فى طريق النجاح، وتذكر دائما أن الله له تخطيط رائع لحياتك"، مشيرا إلى المواهب التى منحها الله للإنسان مجانا، فعليك أن تستخدمها ليكون لك النجاح، والبصمة المميزة، وعظيم الأثر فى المجتمع.

وشارك القس رفعت فتحى، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلى، الحضور بأن علينا أن نحيا الثبات والاستقرار فى مجتمع متغير ونظام عالمى متغير، الثبات فى القيم من المحبة والتسامح والأخلاق، الثبات الذى يجب أن يصطحب المسؤولية والدراسة وتطوير الشخصية، مصليا أن يمنح الله النجاح للجميع.

كما شارك الدكتور القس إسطفانوس زكى، أمين عام الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس مجلس المؤسسات التعليمية، باهتمام الكنيسة المشيخية منذ بدء خدمتها بمصرنا الحبيبة فى منتصف القرن التاسع عشر على تقديم خدمة تعليمية راقية، وبناء شخصية متكاملة فكريا وعلميا وتربويا، وكلية رمسيس للبنات قدمت للمجتمع خريجات شغلن مناصب سياسية ومجتمعية، كما قدم بعض النصائح للخريجات منها، قبول الذات، كونى محبة لله، ومحبة للقريب، والاجتهاد.

وجاءت كلمة القس باسم بشرى، الممثل القانونى والأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلى، للخريجات بعنوان "حارب لتحقق احلامك" مشيرا إلى ستة نصائح لتحقيق الحلم، "أن تدرك من انت و ماذا تريد، طور مهاراتك ومواهبك، لا تعير إهتماما للنقد الهدام، واصل التقدم، كن ثابتا ملتزما، لا تيأس ابدا"، مؤكدا على أن النجاح ليس شيئا سحريا يحدث بين ليلة وضحاها، بل يحتاج سنوات من العمل الجاد والثبات والتصميم، فإذا واصلتم جهودكم، تستطيعون أن تحرزوا تقدم فى حياتكم.

وعبرت الدكتورة وفاء رضا، مديرة إدارة الويلى التعليمية، عن فخرها بجودة التعليم داخل كلية رمسيس للبنات، وأن هذا الجيل هو الأمل، وبلدنا الحبيبة تنتظر منهم النهوض، والعمل، والتنمية.

ووجهت مارى ألفى، مديرة كلية رمسيس للبنات، كلمات الشكر والترحيب بكل الحضور، موجهة رسالتها للخريجات دفعة 109، بأن يعملن باجتهاد لأن المستقبل ملئ بالصعوبات، فالعالم ليس مثل كلية رمسيس، ولكن لا تحبطى وتأكدى إنه سيكون لكى نكهتك الخاصة فى المجتمع، وتذكرى دائما ان إرادة الله صالحة لك، فلديك حياة رائعة وتستحقى الاستمتاع بها.

ثم استكملت فقرات الحفل الغنائية والموسيقية والأفلام التسجيلية، وفى الختام تكريم الخريجات.