بايدن يستقبل البابا ثيودروس بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس

جدة - نرمين السيد - وكان برفقة البابا ثيودروس، كل من رئيس أساقفة أمريكا للبطريركية المسكونية القسطنطينية المتروبوليت إلبيدوفوروس، والمتروبوليت جورج مطران غينيا، والمتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس "مصر الجديدة".

استمر الاجتماع قرابة نصف ساعة وكان جدول الأعمال مكثفا، وأفادت مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكى أبدى اهتمامه الشديد ليس فقط بعمل بطريركية الإسكندرية فى إفريقيا، التى تقدم خدماتها للجميع بغض النظر عن دينهم، وخلال اللقاء قدم البابا ثيودورس للرئيس بايدن وسام الصليب الأكبر للرسول مرقص الرسول، وهو أعلى وسام لبطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا، شاكرا له على دعم الولايات المتحدة المستمر للحرية الدينية.

بعد انتهاء اللقاء أدلى البابا ثيودروس، بتصريح من أمام البيت الأبيض، قال فيه: "تحدثنا عن مدى متابعته عن كثب للمشاكل فى إفريقيا، وهو أمر يعرفه جيدا لأنه زار جنوب إفريقيا مرات عديدة، فقد خدم فى البلدان الإفريقية، وأكد لنا أنه قريب من عملنا، وبصفتى بابا بطريرك بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس مصر، أعربت للرئيس الأمريكى عن شكرى لرئيسنا عبدالفتاح السيسى الذى يعمل من أجل المصالحة بين الشعوب والمساواة فى التعامل بين المسلمين والمسيحيين ولدعمة بطريركيتنا، ودعوت سيادته ليأتى إلينا فى مصر لمساعدتنا كما يفعل دائما من أجل العدالة فى جميع أنحاء العالم، لأننا قرية صغيرة".

بعد ذلك توجه البابا ثيودروس، برفقة المتروبوليت جورج والمتروبوليت نيقوديموس إلى وزارة الخارجية حيث التقى سفير الحرية الدينية رشاد حسين.

جدير بالذكر أن البابا ثيودروس قبل اللقاء مع الرئيس الأمريركى جو بايدن، عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين فى البيت الأبيض مثل مستشار الرئيس الأمريكى Steve Dorusseri ومسؤولى الأمن القومى ورؤساء الأقسام لأوكرانيا وروسيا وإفريقيا.