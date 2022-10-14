حالة عدم استقرار فى الأحوال الجوية تضرب البلاد غدا.. بيان مهم من الأرصاد

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جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع أن يبدأ سقوط الأمطار من مساء السبت على السواحل الشمالية الغربية، وتمتد للداخل مع تقدم الوقت لتصل إلى المناطق الداخلية من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ليلا.
وستكون الأمطار متوسطة الشدة ورعدية أحيانا على السواحل الغربية ومناطق شمال ووسط الوجه البحرى،
وتكون خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على جنوب الوجه البحرى، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى قد تكون رعدية.
كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد، أما بالنسبة لوصف حالة الطقس، فمن المتوقع أن يسود غدا طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد.
ومن المقرر أن تنشر الهيئة، بيانا عن حالة الطقس لحظة بلحظة.
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