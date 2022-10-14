محافظ أسيوط: تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية على التحصيل الإلكترونى

جدة - نرمين السيد - وأشار إلى أن الحكومة وضعت خطة لتحديث العمل الإدارى ضمن رؤية مصر 2030 بتطوير نظام حوكمة متكامل يضمن سير العمل بكفاءة مع تسهيل الإجراءات بين الادارات المختلفة ذات العلاقة الواحدة وتقديم المعلومة والخدمة للمواطنين.

ولفت إلى أن هذه خطوة مهمة فى طريق التحول الرقمى والقضاء على التعاملات الورقية ومكافحة الفساد والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين والتى يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجيـة وذلك لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.

وفى هذا الإطار، نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع محافظة أسيوط عن طريق مركز المعلومات والتحول الرقمى بالمحافظة، تدريبا على كيفية التحصيل من خلال تابلت المحصلين خلال الفترة من 18: 29 سبتمبر الماضى، لرفع مستوى الأداء وتطوير الخدمات للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بمشاركة كل من "المهندس محمد أيمن حامد أخصائى دعم فنى، وأحمد محمد غريب أخصائى تدريب ومتابعة، وضياء محفوظ عبداللطيف أخصائى تدريب ومتابعة" بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقال على عبدالله مدير عام مركز المعلومات بالمحافظة إنه تنفيذا لتوجيهات محافظ أسيوط وفى إطار الاهتمام بتحصيل إيرادات الدولة وفقا لتكليفات المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمتابعة المستمرة من اللواء المهندس شاكر يونس سكرتير عام محافظة أسيوط والعميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة تم تنفيذ تدريب استمر لمدة أسبوعين حيث تم عقد عدد 10 جلسات تدريب فى المحافظة والمراكز التابعة لاستهداف 160 متدرب من العاملين بالمراكز التكنولوجيا والمحصلين وإدارات الإيرادات بالمراكز وذلك بإشراف عبدالرحمن كامل مسئول فنى وعضو اللجنة العليا للمراكز التكنولوجيا وعماد كامل أحمد أخصائى حاسب بمركز المعلومات.

وأشار إلى تسليم 85 تابلت تحصيل وطابعات خاصة لاستخراج إيصالات التحصيل، موضحا أن التدريب قد شمل ربط الرقم التعريفى "serial Number" للتابلت برقم الشريحة "Sim Card IP" وتحديد رقم لكل جهاز تابلت من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتفعيل حسابات المحصلين للدخول على برنامج التحصيل الخاص بجهاز التابلت، والتدريب على كيفية ضبط إعدادات التابلت وكيفية تحميل برنامج التحصيل على جهاز التابلت، والتدريب على كيفية استخدام برنامج التابلت فى تحصيل المتحصلات الخارجية، والتدريب على تحديثات البرنامج وكيفية تحميل التحديثات على التطبيق، ومراجعة الكم المتراكم بشاشة الإيرادات، وتدريب موظفى الإيرادات على كيفية تحميل المديونيات الدورية على الوحدات".