جامعة طنطا تفحص 1449 مواطنا فى قافلة طبية بالعريش وبئر العبد

جدة - نرمين السيد - قال رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكى، إن الجامعة نظمت قافلة طبية شاملة إلى مدينتى "العريش" و"بئر العبد" بمحافظة شمال سيناء، على مدار 4 أيام متتالية، والتى أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1449 مواطنا وصرف الدواء بالمجان لجميع الحالات.





وقال رئيس جامعة طنطا- فى بيان، اليوم الجمعة- إن القافلة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وتحت إشراف محافظ شمال سيناء محمد عبدالفضيل شوشة، بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومؤسسة "صناع الخير" للتنمية وغيرها من الجهات المعنية، وتأتى استكمالا لخطة الجامعة بتنفيذ القوافل الطبية الموسعة بالمناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا بالمحافظات الحدودية، لتعظيم دور الجامعة فى المشاركة المجتمعية، الذى يعد أحد أبرز استراتيجيات الجامعة، وخاصة فى المجال الطبى، لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين.

من جانبه، أوضح عميد كلية الطب بجامعة طنطا الدكتور أحمد غنيم أن مشاركة كلية الطب فى هذه القافلة يأتى تأكيدا على أن دور الكلية ليس فقط تعليم الطلاب، ولكن يمتد ليشمل خدمة المجتمع المحيط، وترسيخ روح التعاون والتكاتف بين كل المؤسسات، مثمنا جهود الفريق الطبى الذى عمل على مدار 4 أيام لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين بالمناطق النائية.

بدوره، قال وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور محمد الشبينى إن القافلة الطبية وقعت الكشف الطبى على المواطنين فى عدة تخصصات، حيث تم فحص 700 حالة فى تخصص الرمد وجراحات العيون، وإجراء كشف "إيكو –كاريوجرافى" لعدد 108 حالات، والكشف على 196 حالة فى تخصص القلب، إلى جانب توقيع الكشف الطبى على 332 حالة بعيادة النفسية والعصبية، وإجراء 10 حالات رسم مخ، و33 حالة فى أشعة الرنين المغناطيسى والأشعة المقطعية، وإجراء 70 عملية جراحية فى عدة تخصصات.