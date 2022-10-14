من المحيط إلى الخليج.. برومو جديد لقناة القاهرة الإخبارية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وجاء فى البرومو: "وطننا العربى كما عهدناه من المحيط إلى الخليج وكل شىء يحدث بينهما يهمنا، قصة هنا وقصة هناك، توجد أينما وجد الخبر، هنا القاهرة، عاصمة الخبر".

وأزاحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الستار عن قناة جديدة تحمل اسم "القاهرة الإخبارية"، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات الإعلامية، وبالتعاون مع عدد كبير من خبراء الإعلام وبيوت الخبرة فى العالم. وأكدت الشركة أن الهدف من القناة الارتقاء بمستوى المحتوى الإعلامى فى جميع المجالات الإعلامية، وعلى رأسها المجال الإخبارى.

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