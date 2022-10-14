الإسماعيلي و الأهلي 19 أكتوبر بإستاد برج العرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 أكتوبر 2022 08:33 مساءً - تحدد يوم 19 أكتوبر الجاري موعدًا لمباراة الإسماعيلي و الأهلي في إطار مباريات الجولة الأولى للدوري الممتاز لموسم 2022 – 2023.

وتنطلق مباراة الإسماعيلي و الأهلي في الخامسة مساءًا بإستاد برج العرب بالإسكندرية.

ننشر مباريات الأهلي خلال الدوري الأول من مسابقة الدوري المصري للموسم الجديد 2022 / 2023 بعد إجراء القراعة ظهر اليوم، الأحد، ويستهل المسابقة بمواجهة الإسماعيلي ويختتم الدور الأول بمواجهة المقاولون العرب.

الإسماعيلي ( الجولة الأولى)

أسوان ( الجولة الثانية )

الداخلية ( الجولة الثالثة )

الاتحاد السكندري ( الجولة الرابعة )

طلائع الجيش ( الجولة الخامسة )

غزل المحلة (الجولة السادسة )

فيوتشر ( الجولة السابعة )

فاركو ( الجولة الثامنة )

سموحة ( الجولة التاسعة )

سيراميكا كليوباترا ( الجولة العاشرة )

بيراميدز ( الجولة الحادية عشر )

انبي ( الجولة الثانية عشر )

المصري ( الجولة الثالثة عشر )

الزمالك ( الجولة الرابعة عشر )

البنك الأهلي ( الجولة الخامسة عشر )

حرس الحدود ( الجولة السادسة عشر )

المقاولون العرب ( الجولة السابعة عشر )