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الإسماعيلي و الأهلي 19 أكتوبر بإستاد برج العرب

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 أكتوبر 2022 08:33 مساءً - تحدد يوم 19 أكتوبر الجاري موعدًا لمباراة الإسماعيلي و الأهلي في إطار مباريات الجولة الأولى للدوري الممتاز لموسم 2022 – 2023.

 

وتنطلق مباراة الإسماعيلي و الأهلي في الخامسة مساءًا بإستاد برج العرب بالإسكندرية.

 

ننشر   مباريات الأهلي خلال الدوري الأول من مسابقة الدوري المصري للموسم الجديد 2022 / 2023 بعد إجراء القراعة ظهر اليوم، الأحد، ويستهل المسابقة بمواجهة الإسماعيلي ويختتم الدور الأول بمواجهة المقاولون العرب.

 

الإسماعيلي ( الجولة الأولى)

 

أسوان ( الجولة الثانية )

 

الداخلية ( الجولة الثالثة )

 

الاتحاد السكندري ( الجولة الرابعة )

 

طلائع الجيش ( الجولة الخامسة )

 

غزل المحلة (الجولة السادسة )

 

فيوتشر ( الجولة السابعة )

 

فاركو ( الجولة الثامنة )

 

سموحة ( الجولة التاسعة )

 

سيراميكا كليوباترا ( الجولة العاشرة )

 

بيراميدز ( الجولة الحادية عشر )

 

انبي ( الجولة الثانية عشر )

 

المصري ( الجولة الثالثة عشر )

 

الزمالك ( الجولة الرابعة عشر )

 

البنك الأهلي ( الجولة الخامسة عشر )

 

حرس الحدود ( الجولة السادسة عشر )

 

المقاولون العرب ( الجولة السابعة عشر )

 

 

 

 

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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