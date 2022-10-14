سباح بريطانى يروج لأهداف مؤتمر المناخ برسالة خاصة من قلب البحر الأحمر.. فيديو‏

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 أكتوبر 2022 08:33 مساءً - وصل السباح البريطاني لويس بو سباحة إلى شرم الشيخ قادما من السعودية، حيث يقوم بالسباحة مسافة 160 كيلومترًا عبر البحر الأحمر، في محاولة منه لتسليط الضوء على مدى الآثار المدمرة لتغير المناخ على الشعاب المرجانية قبل بدء قمة المناخ cop27 المقرر عقدها الشهر المقبل في شرم الشيخ.
وكتب على حسابه في تويتر: "اليوم ، سأسبح في شرم الشيخ، حيث تنطلق قمة المناخ الحاسمة للأمم المتحدة هذا العام في غضون 3 أسابيع فقط أحمل رسالة لزعماء العالم: إذا لم نخفض انبعاثاتنا بشكل كبير ، فإننا نجازف بفقدان جميع الشعاب المرجانية في العالمى سيكون ذلك مدمرا."
وقال بو قبل بدء رحلته: "رسالتى لقادة العالم واضحة جدًا: كل جزء من درجة الاحترار مهم الآن.. ولهذا السبب، إذا واصلنا ارتفاع درجة الحرارة على كوكبنا، فإننا فى طريقنا لخسارة 99% من جميع الشعاب المرجانية، وأكثر من ذلك بكثير"
ويعد بو هو راعي المحيطات لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي ينادي لاتخاذ الإجراءات المناخية العاجلة لإنقاذ الشعاب المرجانية لدعم الحياة على الأرض، وخفض الانبعاثات الخاصة بغازات الاحتباس الحراري بشكل كبير للتصدي لتغيير المناخ.
السباح البريطانى
من المقرر ان ينعقد المؤتمر خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر وتركز مصر خلال استضافتها على عدد من الموضوعات الملحة، والتى تعد ذات الأولوية للقارة الافريقية خاصة، والدول النامية عامة منها موضوعات التكيف وتمويل المناخ.
وتتطلع مصر أيضا الى البناء على مخرجات جلاسكو ، لوضع هدف عالمي للتكيف طبقا لبرنامج عمل "من جلاسكو لشرم الشيخ"، خاصة بعد الانتهاء من كتيب قواعد باريس.
وتتمحور أهداف مصر ورؤيتها ، فى أن يكون مؤنمر المناخ cop27 مؤتمر للتنفيذ، حيث يهدف إلى الخروج بنتائج موضوعية شاملة وطموحة، ومستندة على قواعد تتناسب مع التحدى القائم على النواحي العلمية.