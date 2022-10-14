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سباح بريطانى يروج لأهداف مؤتمر المناخ برسالة خاصة من قلب البحر الأحمر.. فيديو‏

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 أكتوبر 2022 08:33 مساءً - وصل السباح البريطاني لويس بو سباحة إلى شرم الشيخ قادما من السعودية، حيث يقوم بالسباحة مسافة ‏‏160 كيلومترًا عبر البحر الأحمر، في محاولة منه لتسليط الضوء على مدى الآثار المدمرة ‏لتغير المناخ على الشعاب المرجانية قبل بدء قمة المناخ ‏cop27‎‏ المقرر عقدها الشهر ‏المقبل في شرم الشيخ.‏

 

 

وكتب على حسابه في تويتر: "اليوم ، سأسبح في شرم الشيخ، حيث تنطلق قمة المناخ ‏الحاسمة للأمم المتحدة هذا العام في غضون 3 أسابيع فقط أحمل رسالة لزعماء العالم: ‏إذا لم نخفض انبعاثاتنا بشكل كبير ، فإننا نجازف بفقدان جميع الشعاب المرجانية في ‏العالمى سيكون ذلك مدمرا."‏

 

 

وقال بو قبل بدء رحلته: "رسالتى لقادة العالم واضحة جدًا: كل جزء من درجة الاحترار ‏مهم الآن.. ولهذا السبب، إذا واصلنا ارتفاع درجة الحرارة على كوكبنا، فإننا فى طريقنا ‏لخسارة 99% من جميع الشعاب المرجانية، وأكثر من ذلك بكثير"‏

 

ويعد بو هو راعي المحيطات لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي ينادي لاتخاذ ‏الإجراءات المناخية العاجلة لإنقاذ الشعاب المرجانية لدعم الحياة على الأرض، وخفض ‏الانبعاثات الخاصة بغازات الاحتباس الحراري بشكل كبير للتصدي لتغيير المناخ‎.‎

 

السباح البريطانى 

 

من المقرر ان ينعقد المؤتمر خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر وتركز مصر خلال ‏استضافتها على عدد من الموضوعات الملحة، والتى تعد ذات الأولوية للقارة الافريقية ‏خاصة، والدول النامية عامة منها موضوعات التكيف وتمويل المناخ.‏

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وتتطلع مصر أيضا  الى البناء على مخرجات جلاسكو ، لوضع هدف عالمي للتكيف طبقا ‏لبرنامج عمل "من جلاسكو لشرم الشيخ"، خاصة بعد الانتهاء من كتيب قواعد باريس.‏

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وتتمحور أهداف مصر ورؤيتها ،  فى أن يكون مؤنمر المناخ ‏cop27‎‏ مؤتمر للتنفيذ، حيث ‏يهدف إلى الخروج  بنتائج موضوعية شاملة وطموحة،  ومستندة على قواعد تتناسب مع ‏التحدى القائم على النواحي العلمية.‏

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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