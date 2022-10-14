"تخفيفا عن المواطنين بخفض الأسعار".. الداخلية تعلن استمرار مبادرة "كلنا واحد" حتى نهاية أكتوبر ( فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 أكتوبر 2022 08:33 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية تقريراً مصورا بالفيديو أكدت من خلاله استمرار فاعليات مبادرة "كلنا واحد"، التي أطلقتها الوزارة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، إضافة إلي توفير كافة أنواع السلع في إطار المبادرة بنسب تخفيض كبيرة .

كما تناول التقرير جهود قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، في تجهيزات عرائس الأيتام والأشد احتياجا في إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية.