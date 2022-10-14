«معلومات الوزراء» يستعرض أبرز جهود تمكين المرأة الريفية

جدة - نرمين السيد - استعرض مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أبرز جهود التمكين الاجتماعى والاقتصادى للمرأة الريفية، حيث تم إصدار 1.1 مليون بطاقة رقم قومى بالمجان للسيدات فى جميع محافظات مصر، كما ووصل عدد حملات طرق الأبواب إلى 27 حملة، و4 ملايين زيارة توعوية للمرأة الريفية.





جاء ذلك فى إطار الاحتفال "باليوم العالمى للمرأة الريفية" والموافق الخامس عشر من أكتوبر. وأضاف أنه تم إطلاق تطبيق "تحويشة" الأول من نوعه فى مصر، لمساعدة الريفيات على الاستفادة من خدمات الشمول المالى، والإدخار والإقراض عبر الهواتف الذكية وإطلاق حملة "ريادة الأعمال للمرأة الريفية"، لتشجيعها على إقامة المشروعات الصغيرة وتسويقها. وفيما يتعلق بالجانب التثقيفى والتوعوى، أشار إلى تنظيم دورات تدريبية للريفيات حول المشروعات صديقة البيئة، وتحويل المخلفات الزراعية إلى سماد عضوى وتبنى مبادرة بعنوان "أدها وأدود" للحفاظ على الحرف التقليدية التراثية وتطويرها، مثل: صناعة السجاد، والتطريز السيناوى وغيرها، وكذلك تنظيم

"جلسات الدوار"، للتوعية بالقضية السكانية، وبرنامج "الإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة" داخل القرى، للتوعية بأضرار الزواج والحمل المبكر، والختان، والعنف ضد المرأة والطفل.

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